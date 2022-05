Exposition ‘Memoire en raccourcis’ ou تونس، بورقيبة وأشياء أخرى de Aïcha Filali

La galerie Elmarsa propose l’exposition “Mémoire en raccourcis” ou تونس، بورقيبة وأشياء أخرى de l’artiste Tunisienne Aïcha Filali. Le vernissage de l’exposition est prévu pour samedi 14 mai 2022 à la galerie sis place du Saf Saf à la Marsa.

Dans Mémoire en raccourcis ou تونس، بورقيبة وأشياء أخرى Aïcha Filali traite des années soixante en Tunisie, avec comme figure de proue le leader tunisien Habib Bourguiba.

Les visiteurs pourront découvrir 2 séries de travaux : Retables peints et collés et photos officielles rebrodées. Il découvriront aussi des références multiples au président tunisien à travers des documents d’archives, photos officielles et familiales, journaux, affiches…

Aïcha Filali a suivi plusieurs techniques pour réaliser ses œuvres comme des montages numériques, collages, peinture et broderie. Des médias divers sont convoqués pour mettre en place l’habitus de cette “parenthèse” de l’histoire récente de la Tunisie.

I.D.