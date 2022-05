La chimiste Tunisienne Nada Raddaoui reçoit le Prix Monte-Carlo Femme de l’Année (vidéo)

Le Prix Monte-Carlo Femme de l’Année International 2022 a été remporté par une chimiste tunisienne, Dr. Nada Raddaoui, pour avoir identifié une nouvelle méthode pour diagnostiquer le cancer du sang. Elle explique qu’il s’agit d’une méthode de détection des cellules cancéreuses après le suivi et le traitement par la thérapie afin de vérifier ci celle-ci est efficace.

Nada Raddaoui est chercheuse et docteure en chimie bio-organique. Elle a obtenu en 2019 son doctorat d’Etat en chimie avec mention très bien et félicitations du jury à l’université allemande de Munich, devenant par la même occasion la première Femme tunisienne a avoir obtenu un doctorat en Chimie à l’université de Munich depuis sa fondation.

Vidéo du reportage de la chaine Monaco Info concernant le prix Monte-Carlo Femme de l’Année 2022:

Le Prix Monte-Carlo Femme de l’Année International, conçue par la journaliste Cinzia Sgambati-Colman, célèbre ses 10 ans. Il rend hommage à ces femmes qui sont parvenues à réaliser quelque chose de spécial qui a marqué leur vie ou celle des autres.

Les candidatures peuvent parvenir du monde entier et sont considérées sans aucune distinction de race, et culture. Le thème de la ‘recherche scientifique’ a été choisi pour récompenser le travail des femmes d’exception : Iolanda Osvath, Giovanna Tinetti et la Tunisienne Nada Raddaoui.

S.B.