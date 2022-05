Plus de 600 spécialistes dermatologistes du monde au 32e congrès de l’ADF à Hammamet

Le 32ème congrès de l’Association des Dermatologistes Francophones (ADF) aura lieu du 11 au 14 mai 2022 à Yasmine Hammamet en Tunisie. Ce grand congrès scientifique rassemble cette année plus de 600 spécialistes dermatologistes venant d’une vingtaine de pays francophones de divers continents (Afrique, Asie, Europe, Amérique), mais également de pays anglophones comme les USA, l’Australie et l’Afrique de l’Est.

C’est une rencontre incontournable pour des centaines de dermatologistes du monde de retour dans un événement en présentiel après la pandémie. D’ailleurs les organisateurs précisent que le congrès tunisien est marqué par un record de participation.

Cette importante rencontre scientifique sera organisée conjointement par la Société Tunisienne de Dermatologie et de Vénéréologie et l’Association des Dermatologistes Francophones (ADF). Le congrès se tient pour la troisième fois en Tunisie qui a eu l’opportunité de l’abriter lors de deux précédentes éditions en 1979 à Tunis et 2003 à Sfax.

Le congrès se déroule sur 4 journées à Hammamet autour de dix thématiques majors qui sont: allergologie, maladies infectieuses, troubles pigmentaires, dermoscopie, pathologie des muqueuses, pathologie vasculaire, dermatologie pédiatrique, dermatologie esthétique, lasers en dermatologie et actualités en dermatologie.

Le Professeur Mohamed Denguezli, Président de la société tunisienne de dermatologie et vénérologie (STDV fondée en 1980) précise que ce congrès représentera l’opportunité d’importants échanges scientifiques.

Le Docteur Moez Ben Salem ajoute que l’organisation de ce congrès revêt une importance particulière pour la Tunisie, du fait que notre pays accueille le prochain Sommet de la Francophonie en novembre 2022 à Djerba, au cours duquel l’Organisation Internationale de la Francophonie célèbre le cinquantième anniversaire de sa création.

L’organisation du 32ème congrès de l’Association des Dermatologistes Francophones, sera couplée avec la tenue du 26ème congrès Maghrébin de Dermatologie. Des circuits touristiques et des animations culturelles sont organisés à l’honneur des invités étrangers en marge de l’év2nement.

Le congrès de l’ADF de l’association des dermatologistes francophones créée un siècle auparvant, se déroule chaque deux ans dans un pays francophone. A noter que le choix du pays qui va abriter ce grand événement scientifique se fait suite à des élections auxquelles participent les membres de l’ADF.

S.B.