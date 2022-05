Tunisie – Coronavirus: Le ministère suspend l’utilisation du vaccin “Johnson & Johnson”

Le ministère Tunisien de la Santé a décidé de suspendre l’utilisation du vaccin “Johnson & Johnson” dans sa campagne de lutte contre la Covid-19, suite aux recommandations de la ” Food and Drug Administration ” américaine préconisant de limiter l’usage dudit vaccin.

Le ministère de la Santé a indiqué, dans un communiqué publié lundi 09 mai 2022, que le Centre national de pharmacovigilance n’a reçu aucune notification concernant l’enregistrement d’effets secondaires graves après administration de ce vaccin, notamment en ce qui concerne les caillots sanguins.

Il a fait savoir que le vaccin “Pfizer” est le vaccin le plus utilisé en Tunisie, et que le Comité National de Vaccination contre la coronavirus continue de suivre les récents développements en matière de vaccination anti-Covid aux plans national et international.

Le ministre de la santé Ali Mrabet avait indiqué lundi que l’Etat assure le suivi nécessaire suite à une alerte internationale lancée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l’abandon du recours au vaccin “Johnson & Johnson”.

L’Etat est en train d’assurer un inventaire des quantités du vaccin Johnson qui seront détruites par la suite, avec le souci de protéger la santé du citoyen et de garantir sa sécurité, a ajouté Mrabet. Intervenant à l’ouverture des travaux de la conférence nationale sur la circulation routière et les statistiques relatives aux accidents de la route, Mrabet a annoncé l’acquisition prochaine de traitements médicamenteux contre le coronavirus.

Tekiano avec TAP