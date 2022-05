Dossier Epargne et Placements en Tunisie : un nouveau guide pour vous informer et aider à choisir

Un nouveau hors-série est lancé par le premier média tunisien en ligne spécialisé dans l’économie, Webmanagercenter sur un sujet qui concerne aussi bien les professionnels que les particuliers; “’Epargne et Placements en Tunisie”. Le dossier de 190 pages, accessible en PDF, comprend plusieurs volets et une grande partie informative conernant notamment les différents types d’épargne et placement retraite.

Le hors-série tunisien contient de grands interviews avec des experts dans l’économie en Tunisie , à l’instar du gouverneur de la banque centrale, le président de l’Association professionnelles des banques, le président du Comité Général des Assurances, le directeur général de la bourse de Tunis mais aussi un entretien exclusif avec la ministre des finances, et plusieurs experts et dirigeants d’institutions du secteur.

Cette première édition exceptionnelle intègre un guide des offres d’épargne et de placements proposés sur le marché tunisien, notamment les produits bénéficiant d’avantages fiscaux.

Au sommaire du dossier spécial ; Epargne et Placements en Tunisie:

– Interview avec Mme Sihem Boughdiri Nemssia – Ministre des finances: L’épargne est un vecteur de croissance que nous encourageons par tous les instruments –

– Interview avec Mr. Marouane El Abassi – Gouverneur de la banque centrale de Tunisie: Nous œuvrerons à développer le decashing, le crowdfunding et l’inclusion financière pour drainer l’épargne –

– Interview avec Mr.Habib Sfar, ancien DG à la BCT – Consultant international: Pour une nouvelle dynamique de collecte de l’épargne en Tunisie

– Interview avec Mr. Mohamed Agrebi – Président de l’association professionnelle des banques: L’épargne des ménages opérant dans l’informel échappe aux circuits financiers classiques

– Interview avec Mr. Hafedh Gharbi – Président du CGA: L’épargne dans les assurances, un levier pour l’investissement

– Interview avec Mr. Hichem Rebai – DG de la BH Bank: Nous ne sommes pas des prêteurs sur gage, nous sommes les financeurs de l’économie

– Interview avec Mr. Fayçal Hedda – Directeur central d’AMI Assurances: La transformation ne peut réussir que grâce à la digitalisation

– Interview avec Mr. Bile Sahnoun – DG de la Bourse de Tunis: L’épargne est un marqueur de vitalité économique

– Interview avec Mr. Mohamed Iyadh Gorgi – Chef Département Asset Management – MAC sa: Les OPVCM, une alternative d’épargne pour les particuliers

– Interview avec Mr. Hatem Saighi – DG Tunisie-Valeurs Asset management: Nous avons consolidé notre leadership sur mla gestion d’actifs en Tunisie

– Interview avec Férid Ben Barhim – DG AFC: Varier les supports de placement et les rendre plus attractifs et l’épargne refluera !

– Interview avec Mr. Hédi Dahmen – Ancien DG de la CNRPS: Les Caisses sociales génératrices auparavant d’épargne empruntent aujourd’hui, pour payer les pensions

– Interview avec Mr. Mohamed Hichem Rezgui – Directeur commercial GAT Vie: Le marché de l’assurance-vie est en pleine expansion

– Interview avec Mr. Walid Rejeb – Directeur de l’épargne postale: La poste jour un rôle important dans l’inclusion financière

En plus des interviews exclusifs, plusieurs fiches et documents concernant le Livret d’épargne, compte d’Epargne en Action , Assurance vie, retraite complémentaire, épargne études et logement, mais aussi les nouvelles mesures en faveur de l’Epargne et les avantages fiscaux engendrant des réduction d’impôts, ont été inclus dans le supplément guide de cette édition.

Vous pouvez télécharger gratuitement en PDF une copie du Dossier Epargne et Placements en Tunisie ici : https://bit.ly/3KnGQiF

Tekiano avec WMC