Tfanen Tunisie Créative: Clap de fin sur 6 ans d’accompagnement et appui culturel

Le clap de fin sur le programme d’appui au renforcement du secteur culturel Tunisien, Tfanen Tunisie Créative, un projet qui s’est étalé sur 6 ans et qui a ciblé plusieurs acteurs culturels en Tunisie, a été donné en marge de l’événement Tfanen days qui s’est tenu à la cité de la culture de Tunis.

Financé par par l’Union européenne en partenariat avec le réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne) et mis en œuvre par le British Council, un budget total de 9.7 millions d’euros a été alloué pour la mise en œuvre de ce programme bilatéral sur la période 2016-2021 et pour toutes les activités du programme.

Un puzzle géant d’une calligraphie illustrant les cinq thèmes (territoire, environnement, patrimoine, société, identité et jeunesse ) au centre desquels figure le logo de Tfanen a été composé par le public au patio central de la Cité de la culture.

Il a signé cette clôture marquée par deux jours intenses d’activités qui auront permis aux bénéficiaires des projets de Tfanen-Tunisie Créative rassemblés autour de plusieurs sessions de partage de résultats, de réseautage et d’innovation.

Les deux journées de Tfanen Days à la cité de la culture de Tunisie ont été rythmées par plusieurs activités et par des Fawassels une sorte d’intermèdes musicaux, de performances d’art vivant, de chorégraphie, de Slam et Hip-hop, organisés en partenariat avec l’Art Rue et ouverts au grand public.

Au cours de la conférence officielle de clôture de Tfanen-Tunisie Créative Marcus Cornaro, ambassadeur de la Délégation Européenne en Tunisie, qui finance le projet, a indiqué que le programme Tfanen, l’un des projets phares de l’UE en Tunisie, illustre l’importance que « l’UE accorde au soutien du secteur culturel en Tunisie dans toute sa diversité et tous ses acteurs».

Il a jouté que les financements européens et les fonds déployés se manifestent aussi par un prisme socioéconomique qui vise la création d’emplois et la prospérité des jeunes et non uniquement du prisme culturel dans le sens humaniste du terme ».

A cet effet, « La délégation de l’UE déploiera un grand éventail d’actions de ce type en Tunisie tels que le programme UE4youth qui poursuivra le financement des activités culturelles et la jeunesse tunisienne », a-t-il révélé.

Prenant la parole, M.Robert Ness, directeur du British Council, s’est déclaré très heureux après six ans de travail « toujours stimulant et engagé avec le ministère des Affaires Culturelles et autres intervenants ». Pour lui, les résultats enregistrés n’auraient pas pu être possibles sans la vision et l’engament de l’UE et de celui de la Tunisie.

Mme. Andréa Jacob, présidente du cluster Eunic en Tunisie, a affirmé pour sa part que « sans la persévérance de toute l’équipe de Tfanen, surtout pendant la pandémie, ce programme n’aurait jamais connu le succès qu’il a vu durant ces années », a-t-elle affirmé. « Nous avons touché toutes les disciplines, tous les âges, toutes les catégories et nous avons acquis de nombreuses compétences et on souhaite que cela continue », a-t-elle souligné.

Pour conclure, M.Damienhelly, team leader Tfanen-Tunisie Créative a indiqué que « Tfanen n’est pas seulement un projet de jeunesse, de subvention, ce n’est pas un projet contre la migration, ce n’est pas un programme pour le développement, c’est un programme qui va avec tout cela.

C’est un programme de relations culturelles qui porte sur une vision globale d’émancipation et qui porte sur les personnes par la culture et qui a ouvert des espaces d’expression sur tous les territoires tunisiens avec un objectif précis celui de poursuivre l’innovation culturelle en Tunisie et expérimenter de nouveaux terrains ».

La projection d’une vidéo restituant quelques témoignages des partenaires de Tfanen Tunisie-créative, a été suivie de deux panels, le premier réservé aux témoignages de quatre bénéficiaires du programme Tfanen et le deuxième réservé à l’équipe Tfanen ainsi que d’un débat avec l’assistance.

Le spectacle 24 Parfums, du compositeur Mohamed Ali Kammoun, a permis de conclure en beauté un parcours de six ans du programme Tfanen Tunisie Créative, d’accompagnement au renforcement du secteur culturel en Tunisie.

Tekiano avec Tfanen Tunisie Créative