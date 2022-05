Tunisie : Projet de réaménagement de 2 centres pour la prise en charge des femmes victimes de violence

Un projet de réaménagement de deux centres pour la prise en charge des femmes victimes de violences dans le grand Tunis et le gouvernorat de Sidi Bouzid, moyennant un coût estimé à 124 mille dinars, est lancé, en partenariat entre le centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) et le ministère de la femme de la famille et des séniors.

Dans un communiqué rendu public, le ministère a précisé que ce projet qui sera réalisé pendant 3 ans, a pour objectif le réaménagement des deux centres afin d’accueillir les femmes portant un handicap. Des sessions de formation seront organisées au profit des prestataires de services et des femmes victimes de violence.

La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre le ministère et CAWTAR en mois d’octobre 2021. La convention prévoit un accroissement des efforts de coopération afin de réaliser la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale de la femme et les femmes en milieu rural ainsi que la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et le programme national pour l’entrepreneuriat féminin et l’investissement sensible au genre (Raidat).