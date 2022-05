Gabès Cinéma Fen 2022 : Palmarès de la 4ème édition

La cérémonie de clôture de la 4ème édition du Festival Gabès Cinéma Fen s’est déroulée jeudi 12 mai 2022 à l’espace l’Agora Gabès avec l’attribution du prix du meilleur Long -métrage, du prix du meilleur Court –métrage ainsi que du prix hackhaton.

Le public du festival GCFen a pu découvrir et apprécier une sélection riche célébrant l’image dans toute ses manifestations artistiques : en partant du cinéma passant par l’art vidéo la photographie ou encore la projection de films en réalité virtuelle.

Le festival a été aussi l’occasion de suivre des masterclass et des rencontres avec des réalisateurs producteurs acteurs du monde du cinéma et de l’art visuel d’une manière générale.

Palmarès de GCFen 2022 :

– Prix du meilleur film long métrage : Insurrection de Jilani Saadi.

– Prix du meilleur film court métrage “ All of your stars are but dust on my shoes “ du libanais Haig Aivazian

– Prix « hackhaton VR » a été attribué à au film « Technology Slave » d’Abir Bettaher et Alya Yahia.

– Une mention spéciale du jury pour le film en VR « Dans l’Ombre » de Sami Toumi et Bilel Abidi.

Tekiano avec GCFen