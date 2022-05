La présence du trou noir Sagittarius A* au coeur de notre galaxie prouvée par une photo

La présence d’un trou noir supermassif Sagittarius A* au coeur de notre galaxie est confirmée en image à l’issue d’une collaboration internationale d’astronomes qui ont dévoilé une photo prouvant son existence, une avancée scientifique majeure qui confirme les prédictions de la relativité générale révélées par Einstein.

L’Event Horizon Telescope (EHT) a révélé jeudi 12 mai 2022 au cours de plusieurs conférences de presse simultanées dans le monde les images qui apportent la preuve définitive de cette sombre présence. Le gigantesque trou noir au centre de la galaxie Sagittarius A* (prononcer A étoile) est lui même invisible mais il est identifié grâce à sa silhouette, une ombre entourée d’un halo incandescent.

L’EHT avait déjà présenté en 2019 un autre trou noir, le gigantesque M87*, dans la lointaine galaxie Messier 87, elle-même très différente de la galaxie de la Terre, La Voix Lactée. L’image a été capturée par l’Event Horizon Telescope, un réseau de huit observatoires à travers le monde fonctionnant comme un seul énorme radiotélescope.

Le nom Sagittarius A* (Sgr A*) a été attribué car le trou noir de notre galaxie a été détecté dans la direction de la constellation du Sagittaire, il a une masse d’environ quatre millions de soleils et se trouve à 27.000 années lumière de la Terre. Il est très ancien, comme la galaxie la Voix Lactée vieille d’environ 13 milliards d’années mais ce trou noir a perdu son appétit et avale très peu de matière.

Le célèbre physicien Albert Einstein avait publié pour la première fois en 1915 l’équation du champ, équation fondamentale de la relativité générale. Elle permet de décrire un trou noir, connue comme le trou noir de Schwarzschild de masse quelconque, de charge électrique nulle et de moment cinétique nul. Plus d’un siècle plus tard, cette photo de Sagittarius A* prouve que Einstein avait raison!

I.D.