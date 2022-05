Le spot “Tounes lik” remporte le prix du meilleur spot de promotion touristique arabe (vidéo)

Le spot publicitaire “Tounes lik” pour promouvoir la destination Tunisie vient de gagner le prix du meilleur spot de promotion touristique arabe. L’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) informe que la Tunisie a remporté ce prix dans le cadre de sa participation aux oscars des meilleurs médias touristiques arabes, un concours organisé par le Centre Arabe des Médias Touristiques, du 9 au 12 mai 2022, à Dubaï.

Le spot publicitaire “Tounes lik” a remporté ce prix pour avoir contribué à développer le tourisme local en Tunisie et à promouvoir les régions tunisiennes et le tourisme alternatif et durable, précise le centre Arabe des Médias Touristiques sur son site, précisant que presque 1,5 millions d’internautes ont participé au vote en ligne pour élire la meilleure vidéo.

Vidéo du spot de la promotion de la destination Tunisie “Tounes lik”:

La campagne de promotion touristique “Tounes Lik” a été lancée par l’ONTT en décembre 2021 afin promouvoir et d’encourager le tourisme intérieur.

