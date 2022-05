Djerba Cult : Un événement entre culte et culture pour raviver la mémoire plurielle

Djerba est en pleine effervescence en cette deuxième quinzaine du mois de Mai. L’île accueille un nouvel événement intitulé ” Djerba Clut’ ” du 16 au 18 mai 2022. A cheval entre le culte et la culture, Djerba Cult’ est une invitation à découvrir le patrimoine pluriel de l’île ; son héritage grec, sicilien, judéo-arabe ou ibadite en marge du pèlerinage annuel de la Ghriba qui ouvre les bras à des milliers de visiteurs de confession juive à travers le monde.

Organisé par le Labo de recherche des sciences humaines de Manouba en collaboration avec plusieurs associations et la British Academy et relatif au patrimoine matériel et immatériel de l’île, Djerba Cult’ se veut un évènement fédérateur dont l’ambition de faire briller les richesses cultuelles de l’île. Il met aussi la lumière quelques minorités ethniques qui ont laissé une trace indélébile en Tunisie.

Cet événement réunit plusieurs étudiants, historiens, spécialistes et professeurs internationaux autour de conférences et des rencontre interdisciplinaires sur les héritages grec, sicilien, juif, musulman et ibadite, Djerba se caractérisant par la présence de plusieurs mosquées ibadites sur ses terres.

En marge de l’événement, deux concerts liturgiques judéo-arabes, et un spectacle inédit ‘Habibi Lawél’ (ou ‘mon premier amour’, qui emprunte le titre de la célèbre chanson de l’artiste judéo-tunisienne Habiba Msika) avec les artistes Aida Niati et Zied Zouari en hébreu avec des sonorités tunisiennes seront présentés.

L’écrivain tunisien Fakher Rouissi présente aussi lors de Djerba Cult, son livre ‘Les célèbres chanteurs tunisiens juifs’ ,préfacé par le professeur Habib Kazdaghli et qui raconte Habiba Msika en plus du parcours de 26 autres artistes tunisiens juifs:

Il y’aura également un focus sur les cimetières délabrés en Tunisie à l’instar du cimetière de Borgel situé au cœur de la capitale Tunis, et qui est dans un état lamentable demandant de gros investissements pour le remettre à nouveau en bon état.

Maroc Fellous, le chercheur généticien français, âgé de 83 ans, à la tête de l’association du cimetière du Borgel, sera de la partie pour en parler, il a d’ailleurs lancé une collecte pour réhabiliter le cimetière et a édité un livre dessus. Le professeur Habib Kazdaghli qui a réussi à fédérer une dizaine d’organismes, d’associations, d’universitaires et de citoyens pour parler du patrimoine de l’île sera aussi présent pour parler notamment du carré des libres penseurs.

Le carré des libres penseurs, est un espace ressuscité en 1996 au cimetière de Borgel après une longue période de fermeture et qui réunit de grandes personnalités Tunisiennes qui y sont enterrés à l’instar de Glady Adda, Lucia Memmi, Elie Finzie, Leila Adda, Gilbert Naccache et plusieurs autres qui ont façonné l’histoire de la Tunisie moderne.

La chercheuse Margaux Fattoussi en parle un peu plus dans cette intervention, et particulièrement de sa rencontre avec Leila Adda, la figure de la lutte féministe en Tunisie, qui nous a récemment quittée (7 mai) et est enterrée en début du mois au carré des libres penseurs:

Dans un autre registre, le doctorant Mehdi Louati parlera des grecs à Djerba et introduira l’église orthodoxe Saint Nicolas construite en 1890 par les pêcheurs de poulpe grecs à l’époque. Fermée pendant 60 ans, elle réouvre ses portes en mai 2021.

Les Tunisiens des époques antérieures ont toujours cohabiter en parfaite harmonie avec plus de 100 000 Juifs sur leur terre commune en plus de plusieurs autres ethnies. Aujourd’hui, moins de 1500 juifs vivent en Tunisie. Ils se concentrent principalement sur l’île de Djerba et peu habitent à la Goulette et à Sousse.

Djerba Cult se veut la première étude interdisciplinaire qui vise à approfondir et enrichir notre connaissance du passé des Juifs de Tunisie, explorer la contribution des Juifs dans l’édification de la Tunisie moderne, et cela à travers les prismes de l’histoire, de la littérature, de l’anthropologie et de l’ethnomusicologie.

Programme de Djerba Cult’ 2022:

L’objectif de Djerba Cult est de promouvoir le tourisme pluriel en Tunisie. Des expositions, visites et manifestations artistiques ainsi qu’une visite à la synagogue de la Ghriba est prévue. Vous pouvez toujours assister à l’événement au Centre Culturel méditerranéen de Houmt souk.

