Inauguration de la première agence Opel – ASH à Hammamet

Le Groupe STAFIM a inauguré une nouvelle agence OPEL, implantée pour la première fois à Hammamet, arborant la Nouvelle charte de la Marque Allemande.

L’inauguration officielle de l’agence Opel – ASH, s’est déroulée en présence de Mr Abderrahim Zouari, Vice-président du Groupe Stafim, Mr Hichem SKANDEJI, propriétaire de la nouvelle agence, le maire et le délégué de la ville de Hammamet ainsi que les clients de la Marque.

L’agence s’étend sur une superficie totale de 150 m² qui lui permet d’exposer quatre véhicules Opel conformément aux standards de la Marque.

On peut y trouver toute la gamme Opel comme les Best-sellers Opel Corsa et Opel Astra et pour les amateurs de SUV l’Opel Crossland qui est disponible immédiatement en deux finitions Business et Elégance, sans oublier l’utilitaire Combo qui est destiné à l’usage des professionnels.

La gamme de la Marque allemande sera bientôt étoffée avec le lancement tant attendu du nouveau SUV Mokka qui incarnera à la perfection les valeurs de la Marque OPEL : La modernité, l’accessibilité et la passion pour l’excellence allemande.

D’autres lancements se poursuivront tout au long de l’année qui permettront aux clients et fidèles de la Marque de redécouvrir le potentiel novateur et résolument technologique du constructeur automobile allemand.

Le service après-vente qui se trouve à proximité du showroom, assurera les travaux d’entretiens, mécaniques & électriques pour les clients de la marque.

Doté d’un atelier de carrosserie et mécanique, équipé de cabine de peinture et de four ainsi que d’un magasin de pièces de rechange d’origine et ce, conformément aux standards internationaux de la marque Allemande.

Le réseau du Groupe STAFIM, le plus grand en Tunisie, compte désormais 56 points de vente répartis sur toute la Tunisie, dont plusieurs sites Multimarque. L’objectif ultime étant de mieux servir et satisfaire sa clientèle sur tout le territoire Tunisien.

Tekiano avec communiqué