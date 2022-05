Le temps sera chaud et partiellement nuageux dans la plupart des régions Tunisiennes lundi 16 mai 2022. Une formation de cellules orageuses est attendue à partir de l’après-midi, sur les hauteurs. Elles seront accompagnées de pluies éparses.

Températures en hausse. Les maximales varieront entre 27°c et 32°c dans les régions côtières, entre 33°c et 38°c et atteindront localement 40°c dans le sud où elles seront accompagnées de coups de sirocco.