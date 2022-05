Yachting Festival Gammarth 2022: Une 2e édition riche et festive du 18 au 22 mai (programme)

Le Yachting Festival Gammarth, le festival dédié au nautisme et aux activités de la mer et de la plaisance revient pour une deuxième édition à partir du mercredi 18 jusqu’au dimanche 22 mai 2022 au port Marina de Gammarth, sis banlieue-nord de Tunis.

Le Yakhting festival Gammarth fut une réussit lors de sa première édition organisé en octobre 2021. Bien que n’ayant pas le support matériel des autorités locales, puisque ni le ministère du tourisme, ni le ministère de la culture ou du transport aident au financement de ce festival, le Yachting Festival Gammarth 2022 organisé par l’association Gammarth Yachting club dirigé par Anis Zarrouk, a réussi à fédérer plusieurs sponsors pour faire des 5 jours au port de Gammarth un événement festif et convivial.

Au programme un Salon nautique ‘Boat Shows” qui exposera des bateaux, voiliers et des équipements dédiés, un marché nautique avec la participation de plusieurs artisans, des concours de photos sous-marin, de pêche en bateau et de pêche anglaise, un symposium dédié aux professionnels sous le thème “Méditerranée de l’économie bleue”, des compétitions artistique, des shows, régate et plusieurs activités liées à la mer et dédiées aux enfants en plus de concerts.

Programme du Yachting Festival Gammarth 2022 du 18 au 22 mai:

Anis Zarrouk, l’organisateur du festival explicite dans la vidéo qui suit les activités phares du Yachting Festival Gammarth 2022. A noter le festival a été précédé dimanche 15 mai d’une régate à laquelle ont pris part les enfants des martyres des Forces de sécurité:

L’objectif essentiel de l’événement Yachting Festival Gammarth, dédié à l’univers marin, est toujours de rassembler les différents intervenants du nautisme et d’ouvrir de nouveaux horizons, mais aussi attirer le public curieux et les visiteurs des quatre coins du monde pour découvrir ou redécouvrir les industries de l’économie bleue en Tunisie.

L’accès au Yachting Festival Gammarth 2022 du 18 au 22 mai est libre et gratuit en respectant les mesures de sécurité.

S.B.