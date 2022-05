Club Africain vs Etoile du Sahel: Lien streaming pour regarder le match CA vs ESS de la ligue 1 Tunisienne

Le Club Africain affronte l’Etoile du Sahel mercredi 18 mai 2022 dans le cadre de la 5ème journée play-off de la ligue 1 tunisienne. Le match Club Africain vs Etoile du Sahel se joue à 16H au Stade de Radès.

L’US Ben Guerdane qui a tenu en échec l’US Monastir la semaine dernière (0-0), pourra d’abord tirer profit d’une éventuelle défaite de l’Etoile du Sahel (5 points) dans le clasico tunisien de la journée qui l’opposera mercredi à Radès au Club Africain, pour quitter la dernière place et se relancer.

Le match Club Africain vs Etoile sera transmis en direct live sur la chaine Al Kass 1. Lien streaming du match Club Africain vs Etoile du Sahel; CA vs ESS : https://www.alkass.net/alkass/live.aspx?ch=one

Tekiano