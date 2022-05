Tunis accueille le congrès constitutif de l’Union des Syndicats arabes de Musique

A l’initiative du Syndicat tunisien des professions musicales et apparentées, il a été décidé la création pour la première fois d’une Union des syndicats arabes de la musique en présence de 12 sur 16 syndicats arabes.

Prendront part à cette manifestation qui se tiendra les 26,27,28 et 29 mai à Tunis, la Tunisie pays organisateur, la Libye, le Maroc, l’Egypte, la Mauritanie, la Syrie, le Liban, la Palestine, le Soudan, l’Irak, la Jordanie, le Royaume d’Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, ainsi que le Qatar, à titre honorifique.

Cette manifestation a pour objectif d’unifier les rangs des syndicats arabes de la Musique et d’instaurer le principe de solidarité entre ses instances, ainsi que d’assurer la défense des professions musicales, les artistes et les musiciens.

Cet important événement culturel verra la présence des ministres des Affaires culturelles, et du Tourisme de la Tunisie et celle des ambassadeurs des Etats qui y participent.

Quant au programme, il démarrera avec la réunion des présidents des syndicats arabes et la signature du protocole ainsi que la tenue d’une conférence de presse à la Cité de la Culture de Tunis. Après quoi, sont prévues des visites récréatives au profit des présidents des présidents des Syndicats et des hôtes arabes et enfin sera organisé un gala de clôture au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture avec la participation des chanteurs suivants : Anis Khamesi et Dorsaf Hamdeni de Tunisie, Mohamed Anbri du Maroc, Youssef Hassen Laribi de Libye, Mouna Dendeni, de Mauritanie, Nada Rihani d’Algérie, Ghazi el-Amir du Liban Mohamed Abdel-Jabbar d’Irak, Yazin Sabbagh de Jordanie, Abu-Arki Bakheet du Soudan, Ali Abdel-Sattar de Qatar, Fayçal el-Ansari du Bahreïn, Adel Rouiched du Koweït, Helmi Abdel-Baki d’Egypte, ainsi que Marwan Feki et Akram Matar d’Arabie Saoudite.

Il est à noter que la liste des présidents de syndicats arabes comporte les noms suivants :

-Meher Hammami- Tunisie

-Heni Chaker- Egypte

-Tawfik Ammour- Maroc

-Nacer Ben Jabeur- Libye

-Ahmed Ould Abbah- Mauritanie

-Kamel Bennani- Algérie

-Farid Abu Saïd- Liban

-Jaber Joudi- Irak

-Houcine Khatib- Jordanie

-Hafedh Moussa- Palestine

-Walid Mohamed el-Jacq

-MM. Mamdouh Seïf, Fahd Haddad, et Ahmed Karkanoui du Royaume d’Arabie Saoudite ainsi qu’un représentant du Syndicat de la Syrie.

Communiqué