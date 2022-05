Match Espérance de Tunis vs US Ben Guerdane: lien streaming pour regarder la rencontre du 19 mai

L’Espérance de Tunis affronte US Ben Guerdane jeudi 19 mai 2022 dans le cadre de la 5ème journée play-off de la Ligue 1 Tunisienne. Le match Espérance de Tunis vs US Ben Guerdane se joue à 16H00 au stade de Radès.

Le leader sang et or, aux commandes avec 13 points, devra réussir ce déplacement et rentrer avec les trois points de la victoire, pour ne pas se mettre sous la pression de l’US Monastir (12 points) qui vient de s’imposer mardi devant le CS Sfaxien (1-0).

Vous pouvez regarder le match Espérance de Tunis vs US Ben Guerdane en direct live sur la chaine Attessia. Lien streaming du match Espérance de Tunis vs US Ben Guerdane Attessia TV Live Stream

