Ouverture de MONO : Galerie d’art contemporain dédiée aux NFT à la Médina de Tunis

Une Micro Galerie d’art contemporain à la Médina de Tunis intitulée “MONO” fait peau neuve et devient la première galerie physique NFT du continent africain et de la région MENA. Kenza Zouari et Shiran Ben Abderrazak ouvrent ce portail digital qui rendra accessible cette nouvelle tendance ultra contemporaine de l’art digitale au grand public au 26, rue du Pacha, au coeur du triangle d’or de la médina de Tunis.

La première œuvre NFT « Bauhaus’Puzzle » de l’artiste Linda Dounia Rebeiz sera visible du 19 Mai au 2 juin.

L’art NFT, mais qu’est-ce que c’est ?

Les NFT sont une tendance mondiale depuis plus d’un an. Pourtant, peu de gens savent encore ce que c’est et encore moins de gens en ont vu. Mono, cette galerie d’un genre nouveau se propose de faire découvrir au plus grand nombre des œuvres d’art NFT. Les NFT sont une catégorie d’actifs digitaux qui ont émergé avec la nouvelle technologie de la Blockchain.

Il peut en exister de beaucoup de types différents, mais lorsque l’on parle de Art NFT, l’on parle d’œuvres d’art digitales qui sont codées dans des Blockchains, ce qui offre un grand nombre d’avantages aux artistes qui les ont produits.

L’Art NFT (et plus largement l’art digital), existe depuis longtemps, mais l’année 2021 lui a donné une légitimité et on le voit aujourd’hui entrer comme un champ de l’art contemporain. Mono offre la possibilité aux passants et aux touristes de la Médina de pouvoir voir, au travers de son portail, de nouvelles œuvres régulièrement.

Mono, comment ça marche ?

La galerie se propose de mettre en avant toutes les deux semaines une œuvre NFT d’un artiste différent qui sera choisie de concert par les deux galeristes. Les artistes choisis seront des artistes NFT émergents ou confirmés du Continent Africain et de la région MENA.

Le projet curatorial de Mono sera la continuation sous une autre forme des pratiques curatoriales de Kenza Zouari : aller à la recherche d’artistes ayant une esthétique forte et une approche artistique marquée. La spécificité de cette galerie digitale est d’offrir une vitrine physique aux œuvres NFT des artistes présentés dans un environnement historique patrimonial.

Mono se présente comme un bug de la Matrice, un portail dimensionnel qui permet aux NFT de sortir au grand air et de s’imposer comme une expérience au plus grand nombre. Pour les artistes NFT, Mono sera une occasion de montrer leurs œuvres en dehors des initiés du monde des NFT.

Qui se cache derrière Mono ?

Kenza Zouari, curatrice réputée sur la scène globale des NFT et Shiran Ben Abderrazak, auteur, co-animateur de Culture Sans Filtre, le podcast de la création contemporaine et entrepreneur dans le secteur de la Blockchain. Ces deux associés ont décidé de mettre en commun leur passion commune pour offrir cette nouvelle expérience au grand public et aux artistes. Le constat qui a mené à la création de cette galerie est simple : “

La blockchain est une technologie qui révolutionne l’intégralité des industries et des activités humaines, les NFT et les smarts contrats sont en train d’apporter de nouvelles manière de produire et de diffuser l’art, sauf que pour le moment seul les initiés l’expérimentent, il s’agit avec Mono de démocratiser l’accès à cette révolution. Au moins par l’expérience sensible dans un premier temps.” déclare Shiran. Pour Kenza : “Ce que l’on voit aujourd’hui comme foisonnement créatif de la part des artistes NFT est vraiment intéressant.

De nouvelles esthétiques sont en train d’être élaborées, de nouvelles manières de s’organiser en tant qu’artistes en train d’être expérimentées. Il est important de mettre en œuvre des initiatives qui accompagnent les artistes dans leurs explorations”.

Qu’y verra-t-on ?

Pour sa réouverture, Mono a invité l’artiste sénégalo-libanaise Linda Dounia. L’œuvre proposée s’intitule « Bauhaus’ Puzzle » (Puzzle Bauhaus) et est de l’art génératif. C’est une réflexion sur ses années de formation en tant que graphiste. Dans cette œuvre, elle superpose des séquences de peinture acrylique générées par Intelligence Artificielle à des grilles vectorielles inspirées du Bauhaus. Son objectif est de remettre en question le système des grilles en tant qu’instrument fondamental de la création d’images.

Linda Dounia Rebeiz est une artiste multidisciplinaire sénégalo-libanaise, écrivain et curatrice, basée à Dakar. Son travail s’articule autour de la construction sociale du pouvoir et de l’implication culturelle de sa répartition. Elle a exposé ses œuvres à l’exposition Tezos à Art Basel Miami, à Art X Lagos, à la galerie Fort NFT et au Museum Of Newfangled Art. Son travail a été publié dans Vogue Singapore, Nataal, et The Art Newspaper

L’expérience Mono sera accessible à toute personne qui se promènera du côté du 26, rue du Pacha, dans la Médina de Tunis à compter du jeudi 19 mai 2022. De nouvelles œuvres seront proposées toutes les deux semaines. Les réseaux sociaux de la galerie (Instagram et Twitter) donneront les détails concernant les œuvres et les artistes.

Tekiano avec communiqué