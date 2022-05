Tunisie – météo : Temps clair à peu nuageux

Le temps sera clair jeudi 19 mai 2022 à peu nuageux. La température se stabilise avec des maximales variant entre 25° et 30° dans les zones côtières et sur les hauteurs et entre 31° et 36° ailleurs. Elles atteindront localement 38° au sud de la Tunisie.

La vigilance demeure de mise pour l’activité du vent notamment près des côtes et dans le sud, où le vent sera accompagné de phénomène de sable. Sa vitesse peut atteindre 50 km/h. La mer sera agitée dans le golf de Serrat et le Golf de Gabès.