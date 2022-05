Boeing B737-800, le premier du genre en Tunisie, renforce la flotte de EXPRESS AIR CARGO

La compagnie tunisienne EXPRESS AIR CARGO vient de renforcer sa flotte aérienne avec un nouveau Boeing B737-800 et compte acquérir un autre avion dans les prochains mois.

Le nouvel avion a atterri à l’aéroport international Tunis-Carthage, le vendredi 13 mai 2022, en provenance des États-Unis d’Amérique. Son acquisition s’insère dans le cadre de sa stratégie visant à contribuer à faire de la Tunisie un hub africain du fret aérien.

Cette acquisition contribuera au développement du secteur du fret aérien rapide en Tunisie et créera plus de 255 nouveaux emplois, outre la promotion des produits tunisiens à travers les cinq continents, précise EXPRESS AIR CARGO dans un communiqué.

La compagnie a souligné que la situation géographique stratégique de la Tunisie et ses compétences dans les domaines de l’aviation et du transport aérien la qualifient pour devenir un pôle africain dans le domaine du fret aérien, ce qui favorisera le développement de l’économie nationale et des exportations.

Tekiano avec Communiqué