Exposition “Prestige” de Dora Dalila Che du 20 mai au 17 juillet à la station d’art B7L9

Une nouvelle exposition intitulée “Prestige” et proposée par l’artiste Dora Dalila Che se tiendra du 20 mai au 17 juillet 2022 à la station d’art B7L9 informe la Fondation Kamel Lazaar. Le vernissage aura lieu ce vendredi 20 mai 2022 à partir de 18h à la station d’art B7L9 à Bhar Lazreg.

En résidence à la station d’art B7L9 depuis une année, Dora Dalila Che est une artiste tuniso-finlandaise. Son exposition “Prestige” est une plongée dans l’univers du mariage en Tunisie. Pour développer son concept, Dora Dalila Che_ a sillonné le pays, assisté à de nombreuses cérémonies de mariage et convoqué sa propre mémoire.

Dans son exposition, elle a recours à la peinture et la vidéo et aborde le mariage non pas comme une institution mais à travers une esthétique, des sonorités, des images et des réminiscences. Elle parvient à restituer en se l’appropriant tout un univers qui la relie à ses propres souvenirs des noces auxquelles elle a pu assister au fil des fêtes familiales.

“Prestige” est ainsi un regard artistique sur des réalités profondes, une démarche personnelle s’emparant d’un pan entier de la tradition tunisienne, une rencontre émerveillée et passionnée.

Née en 1990 à Helsinki, Dora Dalila Che, elle vit et travaille à Tunis. Elle est titulaire d’une licence de l’école d’art, de design et d’architecture de l’université d’Aalto. Sa première exposition personnelle, “Bitter Oranges”, a eu lieu à Tunis en février 2020. Ses oeuvres ont fait partie d’expositions collectives avec la Galerie Selma Feriani et The Other Space de Andersen’s Contemporary, et ont été présentées en ligne avec Taymour Grahne Projects. Ses oeuvres font partie de la collection de la Fondation Kamel Lazaar, de la collection permanente du Musée d’art contemporain Al Maaden

(MACAAL) et de la collection Beth Rudin DeWoody.

Développée avec le soutien de la Fondation Kamel Lazaar, cette exposition personnelle de Dora Dalila Che sera accompagnée d’un programme de rencontres publiques à la station d’art B7L9 à Bhar Lazreg.

Dora Dalila Che a été sélectionnée pour prendre part à l’exposition Nuoret 2023.

