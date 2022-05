OPPO Reno7 lancé en Tunisie et disponible en précommande (Caractéristiques)

OPPO Reno7, le dernier smartphone de la série Reno vient d’être lancé officiellement en Tunisie, sous le slogan “Repoussez les limites en mode portrait”. Le lancement s’est fait au cours d’une soirée spéciale qui a vu la présence des partenaires de la marque Oppo, distributeurs, célébrités, médias et bloggeurs en plus des deux ambassadeurs de OPPO en Tunisie les acteurs Meriem Boukadida et Yassine Ben Gamra.

Le smartphone OPPO Reno7 se distingue par sa caméra Selfie et offre de nouvelles performances photographiques inédites. Son capteur selfie ultra-sensible IMX709 co-développé avec Sony. Il est muni d’une lentille micro Microlens et d’un effet Bokeh Flare de type DSLR dans la photo portrait.

Grâce à de nombreuses optimisations matérielles et logicielles, notamment avec ColorOS 12, une batterie longue durée de 4500 mAh et une technologie de charge rapide SUPERVOOC 33W, OPPO Reno7 promet une expérience utilisateur quotidienne très fluide et sûre. Avec un design fin et élégant, Reno7 sera disponible en deux superbes couleurs, orange crépuscule et noir cosmique.

Caractéristiques du Reno 7

Capturer chaque instant avec la puissance d’imagerie

Reno7 dispose d’une triple caméra AI 64MP, d’une caméra de profondeur 2MP et d’un micro-objectif 2MP avec un grossissement 15x ou 30x. Il convient de mentionner que Reno7 a une lumière orbitale (Orbit Light) autour de sa micro-lentille, qui est une sorte de lumière d’appoint pour aider les utilisateurs à explorer un monde micro.

La caméra frontale Selfie 32MP est alimentée par le capteur phare RGBW IMX709 co-développé par OPPO et Sony, qui fait ses débuts mondiaux sur la série Reno7. L’IMX709 dispose d’une toute nouvelle matrice de pixels RGBW et de l’algorithme Quadra Binning auto-développé par OPPO, grâce auquel le capteur est capable de capturer 60% de lumière en plus que les capteurs RGGB standards tout en réduisant le bruit jusqu’à 35%, offrant ainsi des images plus claires et plus lumineuses même dans les environnements à faible luminosité.

Reno7 est livré avec des fonctionnalités d’imagerie impressionnantes, telles que Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Portrait Retouching, AI Palette, Ultra-Clear 108MP Image, AI Scene Enhancement, Flash Snapshot et autres afin que les utilisateurs puissent capturer le monde dans de superbes photos portraits de qualité professionnelle.

Bokeh Flare Portrait sur Reno7 capture des images de portrait en un seul clic avec des effets lumineux riches, comme dans un appareil photo reflex numérique haut de gamme. Il améliore également les performances avec une lumière parasite dense et résout les problèmes de décoloration de la peau.

Selfie HDR fournit des selfies claires dans un environnement faiblement éclairé ou rétroéclairé. La fonction détecte automatiquement la lumière d’arrière-plan et déclenche l’algorithme HDR d’OPPO pour supprimer la lumière vive et faire ressortir plus de détails dans l’image.

Style accrocheur avec un superbe design rétro ultra-mince

Poursuivant le design emblématique de la série Reno, Reno7 se présente avec un design rétro ultra-mince et en deux couleurs : orange crépuscule et noir cosmique, avec le revêtement emblématique OPPO Glow.

Avec un poids total de 175g environ et une épaisseur de 7,54mm pour le modèle Orange crépuscule et de 7,49 mm pour le noir cosmique, le nouveau smartphone a une apparence fine et élégante.

Un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz offre des visuels fluides et confortables. L’écran est certifié Amazon HDR et YouTube HD pour la lecture de vidéos de haute qualité.

Performances puissantes avec un matériel exceptionnel

Reno7 dispose d’une batterie de 4 500 mAh et d’un SUPERVOOCTM de 33 W pouvant être rechargé à 100% en 60 minutes. Il offre 1,68 heure de lecture de films avec une charge de 5 minutes. De plus, la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G offre au téléphone des performances rapides tout en équilibrant la consommation d’énergie.

Reno7 est disponible en Tunisie avec 256 GB de stockage et 8 GB RAM. Avec la technologie OPPO, la RAM d’origine peut être augmentée de 5 Go à partir de la mémoire ROM temporairement allouée, permettant à l’appareil d’exécuter plusieurs applications gourmandes en mémoire avec moins de décalage.

Un tout nouveau système ColorOS 12

Dans le cadre de la première série de smartphones à avoir ColorOS 12 préinstallé, Reno7 offre aux utilisateurs un accès immédiat à un système d’exploitation plus pratique et plus fluide. La conception inclusive et les icônes 3D de ColorOS 12 offrent un moyen plus intuitif et plus simple pour les utilisateurs.

Avec AI System Booster, ColorOS 12 optimise l’allocation des ressources et réduit la fragmentation de la mémoire pour garantir un fonctionnement plus fluide et plus rapide de Reno7. Le démarrage rapide, le mode Game Focus, le stabilisateur de fréquence d’images AI et la réponse ultra tactile fonctionnent également de manière transparente pour des utilisateurs totalement immergés dans le divertissement.

ColorOS 12 est conçu pour plus de commodité. La fonction Air Gestures permet aux utilisateurs de répondre aux appels, de couper les appels ou de faire défiler les pages de haut en bas en faisant glisser leurs mains en l’air. Adaptive Sleep maintient l’écran allumé pendant que l’utilisateur regarde son téléphone.

ColorOS 12 garantit la sécurité et la confidentialité des données et est certifié par des tiers tels que ISO, ePrivacy et TrustArc. Des fonctionnalités, telles que le masquage intelligent des notifications, aident à protéger davantage la confidentialité des utilisateurs lorsqu’une autre personne regarde l’écran.

Disponibilité sur le marché tunisien

Reno7 sera disponible en Tunisie, en deux couleurs, orange crépuscule et noir cosmique, à partir du 25 mai 2022.

OPPO Tunisie lance une campagne de précommande, du 19 au 24 mai 2022, avec plusieurs surprises et cadeaux à gagner. Il est possible de précommander le Reno7 en Tunisie sur le site www.oppodeals.com . Le Prix public du Reno7 conseillé en Tunisie est de 1499 DT.