Parution du livre “Journal d’un Jeune Ambassadeur” de l’écrivain prodige Amir Fehri

Un nouveau livre intitulé “Journal d’un Jeune Ambassadeur” du jeune prodige tunisien de la littérature Amir Fehri, plus jeune ambassadeur du monde, étudiant en médecine, nominé au Prix Nobel de la Littérature à partir de l’âge de 16 ans est paru aux Éditions La Boîte à Pandore en France et dans différents pays à travers le monde.

Dans ce 6ème ouvrage de Amir Fehri, le jeune auteur relate son expérience en tant que plus jeune ambassadeur du monde, et son entrée dans le monde des officiels, de la diplomatie, des chefs d’états et gouvernements.

Résumé du livre “Journal d’un Jeune Ambassadeur”: “Mon histoire. Une histoire que je ne pensais jamais être capable de vivre. Les chefs d’états, ministres, ambassadeurs, berlines, gardes du corps ; il y a une autre réalité derrière ces images vues à la télévision. Une réalité que j’ai pu découvrir dès l’âge de quatre ans. Je ne sais pas si c’était une chance ou plutôt une malchance mais je sais que j’ai beaucoup appris. J’ai appris de l’échec, du succès, des douleurs, des moments de joie et tant d’autres. Aujourd’hui, j’en parle.

” Protocole “, un mot dont j’ignorais la signification au départ comme tout autre enfant, a été le mot que j’ai le plus entendu au cours de ces dernières années. Je parle dans ce journal d’un protocole inconnu, secret, dont les règles ne sont pas définies mais qui pourtant déterminent ceux qui intègrent le monde des officiels.”, souligne le jeune auteur.

Amir FEHRI à présenté l’ouvrage au cours d’entretiens avec le Président de la FIFA Gianni INFANTINO, avec le Premier Ministre de l’État de Palestine Mohamed Shtayyeh et avec le Premier Ministre de la République du Mali Choguel Kokkala Maiga afin que le message de la jeunesse puisse passer aux dirigeants capables de prendre les décisions et de changer la situation notamment en matière d’accès à l’éducation. Il vient de l’exposer lors d’une conférence qui s’est déroulée à la Faculté de Médecine de l’Université de Sousse.

Le livre “Journal d’un Jeune Ambassadeur” de Amir Fehri est en vente actuellement dans plusieurs librairies en ligne et chez librairie Al Kitab.

Tekiano