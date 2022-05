Tunisie – Météo : Températures en hausse le weekend et baignade possible

Le Temps sera ensoleillé vendredi 20 mai 2022, puis couvert de quelques nuages dans la plupart des régions. Températures estivales. Les maximales oscilleront entre 25°c et 32°c cette après-midi et atteindront 34°c dans le nord-ouest et le sud.

La vitesse du vent requiert de la vigilance notamment près des côtes et dans le sud. Mer agitée.

Les températures sont en hausse le weekend et le vent soufflera moins fort. Les températures dépasseront les normales saisonnières de presque 8°en Tunisie en ce mois de mai et le sud de la Tunisie sera particulièrement impacté.

La baignade sera possible le weekend. Les affirmation de Mehrez Ghannouchi de l’Institut national de la météorologie-Tunisie/



