La star Tuniso-italienne Claudia Cardinale en Tunisie invitée par l’association Piccola Sicilia

La célèbre actrice tuniso-italienne Claudia Cardinale sera en visite en Tunisie, son pays natal, du 25 au 30 mai 2022, informe la Municipalité de la Goulette. La visite de la star Claudia Cardinale est organisée par l’association culturelle Piccola Sicilia et la municipalité de la Goulette en partenariat avec le Ministère des affaires Culturelles (le Théâtre de l’Opéra de Tunis et la Cinémathèque tunisienne), le Ministère du Tourisme et de l’artisanat, l’Institut culturel Italien de Tunis, l’agence de communication ” Panorama “, et l’église Saint-Augustin-et-Saint-Fidèle de la Petite Sicile.

Le cinéaste italien, né en Tunisie, Marcello Bivona, réalisera, en coopération avec l’association ” Piccola Sicilia “, un film sur l’évènement et sur la localité de la Goulette, a déclaré à l’agence TAP Mohamed Ben Ahmed, président de l’association culturelle Piccola Sicilia.

Par ailleurs, une rue “Claudia Cardinale” sera inaugurée à la Goulette, là où elle est née en 1938. Le théâtre de l’opéra et la Cinémathèque Tunisienne organisent à l’occasion une exposition photo et un film documentaire “Siliens d’Afrique : Tunisie terre promise” réalisé par Marcello Bivona et produit par Alfonso Campisi sera projeté à la cité de la culture de Tunis.

La visite de Claudia Cardinale en Tunisie est une occasion pour donner une meilleure visibilité à la Goulette, basée sur un message de tolérance et de coexistence entre les cultures et les religions. L’objectif étant de mettre en exergue la spécificité de la Goulette, ville ouverte, dont les communautés ont vécu en bonne intelligence.

Cette visite, a ajouté Mohamed Ben Ahmed, vise également à encourager des personnalités natives de Tunisie à revisiter le pays et bien médiatiser leur passage pour positionner la Tunisie comme une destination touristique.

Claudia Cardinale est née le 15 avril 1938 à Tunis. Son père, ingénieur d’origine italienne installé en Tunisie, est employé par la Compagnie des Tramways. Elle et ses frères et soeurs passent toute leur jeunesse dans le quartier de La Goulette. A 16 ans, elle remporte le concours de la plus belle Italienne de Tunis. Peu après, la tunisienne est sollicitée pour faire du cinéma et retourne en Italie, point de départ d’une carrière cinématographique réussie.

L’association culturelle Piccola Sicila vise à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel du quartier de la Goulette, organiser des activités culturelles et artistiques diverses et contribuer à raviver l’histoire du quartier et sa mémoire multiconfessionnelle tout en nouant des relations inter-communautaires entre la Petite Sicile (la Goulette) et la Sicile (Italie).

Tekiano