Tunisie – autisme: conférence afro-asiatique sur les enfants autistes du 27 au 29 mai 2022 à Hammamet

Une conférence afro-asiatique sur les enfants autistes se tiendra du 27 au 29 mai 2022 à Hammamet . Cet événement est organisé par l’African Union for the Dissemination of the Culture of Child Rights (AUDCCR) (Union africaine pour la diffusion de la culture des droits de l’enfant).

Les interventions porteront notamment sur les défis que confrontent les pays pour traiter, accompagner et éduquer les enfants autistes ainsi que sur l’importance du diagnostic et du traitement précoce de la maladie pour réduire la gravité et l’intensité des différents troubles de l’autisme. Elles seront présentées par des médecins mais aussi des psychologues spécialistes dans le domaine.

Le programme comprend aussi des ateliers interactifs pour la sensibilisation et l’accompagnement des familles ayant à charge des personnes autistes. D’autres ateliers seront consacrés à l’échange des connaissances et des expériences remarquables dans l’amélioration de la qualité de vie des autistes. Ils seront animés par des spécialistes en psychothérapie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ghada Saadaoui, psychologue et vice-présidente de la conférence, a fait savoir qu’il n’ya pas de chiffre officiel sur le nombre des autistes en Tunisie. Cependant l’Organisation Mondiale de la Santé compte 1 enfant autiste sur 100 enfants dans le monde.

Selon elle, 50% des enfants qui ont des troubles et qui se font consulter auprès des spécialistes, sont atteints d’autisme.

Tekiano avec TAP