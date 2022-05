Ciné-Jnina: 4 films allemands au jardin du Goethe-Institut les 2 prochains weekends

Le Goethe-Institut Tunis ouvre les portes de son beau jardin à nouveau après deux ans d’absence pour y accueillir cinéphiles et curieux du septième art allemand. Une série de projections de films en plein air est organisée durant deux weekends de la période estivale, les 28 et 29 mai et 25 et 26 juin 2022, à 20h, en entrée libre et gratuite.

Ce sont quatre long-métrages allemands récents datant de 2019 et 2021, s’intéressant à la complexité de la société allemande, qui seront projetés en langue allemande sous-titrée en français, précise le Goethe-Institut Tunis dans son communiqué. Les capacités du jardin sont limitées et l’entrée conditionnée à un schéma vaccinal complet.

Durant ces deux années le Goethe-Institut a continué d’œuvrer à la promotion de la culture cinématographique allemande, mais c’est la première fois que nous pouvons vous recevoir de nouveau dans nos locaux précise le Goethe de Tunis. En ce début d’été, « CINÉ-JNINA » marquera l’occasion de nos retrouvailles, et nous permettra de revivre pleinement le dialogue culturel.

Programme CINÉ-JNINA 2022

1er week-end de Filmklub

– Samedi 28.05.2022 à 20h00: “Into the Beat – Dein Herz tanzt” de Stefan Westerwelle.

Synopsis : Une jeune ballerine découvre le hip-hop par hasard et se retrouve face à un choix impossible : doit-elle emboîter le pas à ses parents ou suivre sa nouvelle passion ?

– Dimanche 29.05.2022 à 20h00: « Lovemobil », d’Elke Margarete Lehrenkraus

Synopsis : Lorsque la nuit tombe sur la campagne allemande, des prostituées originaires d’Europe de l’Est et d’Afrique attendent leurs clients de passage dans des camping-cars. Le film fait le portrait de ces femmes venues de loin, en quête d’argent et d’une vie meilleure.

2ème weekend de Filmklub

– Samedi 25.06.2022 à 20h00: « Enfant terrible » d’Oscar Roehler

Synopsis : A l’âge de 22 ans, Rainer Werner Fassbinder bouleverse la production de l’anti théâtre de Munich en 1967. Les personnes présentes n’auraient jamais pu imaginer que ce jeune rebelle deviendrait l’un des cinéastes les plus importants du pays.

– Dimanche 26.06.2022 à 20h00 : « Victoria » de Sebastian Schipper

Synopsis : Sortie de boîte de nuit à Berlin, Victoria, une Espagnole fraîchement débarquée, rencontre Sonne et ses potes. Emportée par la fête et l’alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne.

L’entrée aux projections est gratuit dans la limite des places disponibles. Pour plus d’informations, consultez le site www.goethe.de/tunisie

Tekiano avec Goethe-Institut