HUAWEI P50 Pro & HUAWEI Freebuds Lipstick disponibles en Tunisie dès le 25 mai 2022

A l’occasion de la fête des mères, Huawei annonce le lancement de ses derniers produits, le téléphone marqué par l’appareil photo ultime au design esthétique – le HUAWEI P50 Pro et le HUAWEI FreeBuds Lipstick. Ces nouveaux produits seront disponibles en Tunisie à partir du 25 mai 2022 sur les plateformes en ligne de Huawei https://hmall.tn) ainsi que chez les revendeurs agréés. Huawei souhaite une joyeuse fête des mères à toutes les mamans tunisiennes et lance 2 produits capables d’être un cadeau de valeur pour elles.

Le HUAWEI P50 Pro sera disponible en deux magnifiques finitions haut de gamme – Cocoa Gold et Golden Black. Le nouveau smartphone est doté d’un appareil photo True-Form Dual-Matrix, d’un design étonnant, d’une grande batterie avec 66W Wired & 50W Wireless HUAWEI SuperCharge, et de fonctionnalités futuristes Super Device/EMUI 12. Le HUAWEI P50 Pro sera disponible avec une offre exceptionnelle (du 25 mai au 05 juin 2022, dans la limite des stocks disponibles) : Band 6 + écouteurs sans fil + extension de garantie de 90 jours.

HUAWEI FreeBuds Lipstick associe parfaitement un design luxueux à une technologie de pointe, offrant aux consommateurs une paire d’écouteurs offrant à la fois une apparence étonnante et une excellente expérience audio. Le HUAWEI FreeBuds Lipstick sera disponible avec une offre exceptionnelle (du 25 mai au 05 juin 2022, dans la limite des stocks disponibles) : Gift box + extension de garantie de 90 jours.

HUAWEI P50 Pro

Le système de caméra à double matrice du HUAWEI P50 Pro offre des images plus vraies que nature avec une clarté extrême. L’optique HUAWEI XD permet aux consommateurs la prise de photos étonnantes et de reproduire des détails fins. Le HUAWEI P50 Pro est également lancé avec XD Fusion Pro, une solution améliorée qui intègre un nouveau système de filtres super colorés, un moteur d’image True-Chroma et la technologie Super HDR pour améliorer considérablement les détails, les couleurs et la gamme dynamique. Il prend également en charge une plage de zoom sans précédent de 200 fois, aidant les utilisateurs à capturer tout objet, quelle que soit la distance.

Le moteur d’image True-Chroma offre la plus grande précision de couleur possible, créant des images qui reflètent ce que voit l’œil humain. Le système de détection de la lumière ambiante utilise un capteur multi-spectre à 10 canaux, associé à un étalonnage des couleurs de plus de 2 000 couleurs dans la large gamme de couleurs P3, afin d’améliorer sa capacité à détecter la lumière ambiante et la précision de la teinte moyenne des couleurs de 50 % et 20 % respectivement. Dans les scénarios de faible luminosité, les images ressortent plus lumineuses et plus détaillées. La technologie Super HDR capture 28 % de plus de la plage dynamique pour de meilleures performances en contre-jour, tandis que la lumière et les ombres sont optimisées. Le HUAWEI P50 Pro prend en charge l’enregistrement vidéo 4K sur toute la plage focale. La toute nouvelle solution de stabilisation d’image AIS Pro aide les utilisateurs à capturer facilement des vidéos stables à main levée, tandis que le cinémagraphe AI est idéale pour les clichés créatifs mettant en valeur des petits mouvements.

En ce qui concerne la taille de la batterie et les vitesses de charge, le HUAWEI P50 Pro atteint un équilibre parfait entre l’autonomie et la vitesse de charge rapide. Il intègre une batterie de 4 360mAh dans son corps fin, tout en prenant en charge 66W HUAWEI SuperCharge et 50W Wireless HUAWEI SuperCharge.

Le HUAWEI P50 Pro fonctionne sous EMUI 12, qui offre une expérience utilisateur directe, fluide, sécurisée et fiable pour travailler, étudier, jouer, se divertir ou monter des vidéos. Grâce aux fonctions Super Device, Huawei a regroupé différents outils dans le menu du panneau de configuration (Device+). D’un simple glissement, les utilisateurs peuvent explorer le Panneau de configuration et accéder rapidement aux paramètres de lecture audio, Wi-Fi et Bluetooth, tout en facilitant le contrôle de plusieurs appareils tels que le HUAWEI Vision, FreeBuds, MatePad et MateBook comme s’ils ne contrôlaient qu’un seul appareil.

HUAWEI FreeBuds Lipstick

Les FreeBuds Lipstick HUAWEI sont conçus par un groupe de designers multinationaux issus des secteurs mondiaux du luxe, de la mode, de l’automobile, du numérique et de la stratégie de marque dans le centre de recherche esthétique de Huawei à Paris.

Les HUAWEI FreeBuds Lipstick sont également compatible avec différents systèmes d’exploitation, y compris Android et iOS. Les utilisateurs peuvent télécharger l’application HUAWEI AI Life pour ajuster les paramètres ou effectuer divers contrôles tels que la détection d’usure, le contrôle rapide, la requête d’état, l’annulation du bruit et la gestion des appareils.

L’étui de recharge en acier inoxydable de qualité supérieure de HUAWEI FreeBuds Lipstick est résistant à la corrosion et à l’usure. Il est fabriqué à l’aide de 30 procédés complexes et d’un polissage pour produire une surface aussi lisse qu’un miroir. L’étui de chargement est également doté d’un design magnétique et d’un son “clic” unique pour les beautés.

HUAWEI FreeBuds Lipstick hérite du design open-fit de Huawei, à la pointe de l’industrie, qui repose sur un système de simulation ergonomique basé sur plus de 10 000 modèles d’oreille humaine et sur des tests de simulation de stress sur huit parties de l’oreille, améliorant ainsi le design des écouteurs pour un confort de port optimal.

Le FreeBuds Lipstick HUAWEI adopte une technologie d’annulation du bruit à double microphone, qui permet de capter efficacement les bruits ambiants. Associé à la technologie d’annulation du bruit AEM, il sélectionne automatiquement l’ensemble de paramètres d’annulation du bruit le plus approprié parmi plus de 10 ensembles pour les utilisateurs, réalisant ainsi la technologie d’annulation du bruit active open-fit, leader du secteur.

Vous pouvez associer une smartwatch Huawei au FreeBuds Lipstick HUAWEI pour gérer les modes d’annulation du bruit, vérifier l’autonomie de la batterie et contrôler la lecture de votre musique. Grâce à la toute nouvelle technologie de codage audio des jeux, le FreeBuds Lipstick HUAWEI est capable de réduire la latence à 90 ms, ce qui permet de garder le son en phase avec l’action à l’écran.

Lorsque vous écoutez de la musique, l’autonomie de la batterie diminue sans que vous vous en rendiez compte, c’est pourquoi l’autonomie du HUAWEI FreeBuds Lipstick a été encore améliorée. Lorsque l’annulation du bruit est désactivée, il offre 22 heures d’écoute de musique avec l’étui de chargement entièrement chargé ou 4 heures d’écoute de musique avec les écouteurs entièrement chargés. La puissante autonomie de la batterie permet aux utilisateurs de profiter de la musique à tout moment et en tout lieu sans se soucier.

Communiqué