Journée internationale de la Tortue: Une tortue marine relâchée à la plage de Zouaraa à Béja

A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la Tortue, l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) a relâché une tortue marine dans la plage de “Zouaraa”, à Nefza (Gouvernorat de Béja) et a organisé une manifestation culturelle et de sensibilisation autour de la tortue de mer.

Le processus de réhabilitation de la tortue de mer à la plage de Zouaraa, remonte à trois ans, la plage de “Zouaraa” est actuellement devenue un site permanent pour la nidification des tortues marines.

La célébration de la Journée mondiale de la Tortue par l’APAL, a été l’occasion d’organiser une journée d’information et de sensibilisation pour mieux faire connaitre cette espèce menacée par la pêche illégale, la pollution et l’urbanisation des côtes, lit-on sur la page facebook de l’APAL.

La tortue caouanne “Caretta Caretta”, une espèce caractérisée par sa grosse tête et un bec puissant, se trouve sur les plages tunisiennes. Les caractéristiques des tortues marines, leur importance dans l’équilibre écologique, les risques auxquels elles sont exposées, le cadre juridique mis en place pour les protéger, et le rôle du citoyen dans leur préservation ont également été présentés lors de cette journée.

Tekiano