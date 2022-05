Ooredoo EZ : la nouvelle plateforme de Egaming tunisienne dotée d’un store digital

Ooredoo Tunisie annonce le lancement de sa nouvelle plateforme “Ooredoo EZ” dédiée au monde du gaming et aux fans tunisiens des jeux électroniques, ces gamers qui forment un communauté de plus en plus imposante en Tunisie. Ce lancement s’est fait en grande pompe au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au siège de Ooredoo aux Berges du Lac 2 et en présence de son nouveau partenaire technologique Swarmio Media, basé au Canada et qui a une expérience significative dans le domaine du gamging et de l’esports.

Ooredoo EZ gaming qui se prononce Ooredoo ‘Easy’ (traduit par Ooredoo facile), vise justement à faciliter l’accès au monde du gaming et des tournois et compétitions de egaming proposés dans le monde. C’est une plateforme qui ambitionne de fédérer les gamers tunisiens, en mettant les intérêts de ses clients et des amateurs de Egaming comme objectif principal. C’est une expérience de pointe proposée à cette jeune cible afin d’enrichir la vie digitale des gamers.

Le CEO de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashid Al Khater a déclaré que Ooredoo désire devenir un acteur incontournable dans ce domaine et soutenir la croissance de son écosystème en Tunisie, pour rappeler après que Ooredoo Tunisie fut la pionnière à proposer l’achat des diamonds la monnaie nécessaire prour participe au jeu très populaire en Tunisie ‘Free Fire’ via le solde mobile.

Premier Store digital en Tunisie

La plateforme propose une panoplie de services dédiés et une large panoplie d’objets de jeu à forte demande qui seront disponible à l’achat en Tunisie, un des freins à l’épanouissement dans le jeu, que les gamers tunisiens relèvent souvent.

Ainsi les utilisateurs de tout âge de Ooredoo EZ auront la possibilité d’échanger des points gagnés ou acheter des points supplémentaires pour profiter encore plus de contenu premium à l’instar de Spotify, Fifa, Nintendo, Valorant, Mincecarft, League of Legends, Fortnite et pleins d’être.

Plusieurs premium merchands sont disponible dans le premier store digitale en Tunisie de Ooredoo EZ qui garantira l’accès sécurisée et pratique pour acheter des “virtual Goods” et un flow fuide pour convertir les points cumulés au niveau du store.

Ooredoo Tunisie a invité deux jeunes gamers tunisiens, cérateurs de contenu et influenceurs Mariem Haddad et Gooba à tester en avant-première Ooredoo EZ et à donner leurs impressions pour que les offres coincident le plus possible avec leurs attentes et en l’occurence celle des influenceurs et des joueurs.

La plateforme compte organiser des tournois et des challenges ainsi que des compétitions à l’échelle nationale et mondiale avec du cash à gagner. Il y’aura la possibilité de streamer ces challenges sur le site et le réseau des influenceurs. Ooredoo EZ va aussi assurer la diffusion streaming des évènements et tournois internationaux.

S.B.