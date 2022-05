Tunisie – Hausse des prix : Vers la révision des programmes du 1er logement et du logement social

Les programmes du “Premier logement” et du “logement social” en Tunisie seront repensés par une comité de réflexion, face à l’augmentation des prix de l’immobilier qui rend de plus en plus difficile l’acquisition de logements par les citoyens tunisiens, a indiqué, lundi, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarah Zaafrani.

Dans une déclaration médiatique en marge de la 15ème édition du Salon International du Bâtiment et de la Construction “Carthage” qui se tient, du 23 au 29 mai 2022 au Parc des Expositions du Kram, la ministre a fait savoir qu’une série de propositions a été adressée aux organismes partenaires à l’instar de la Banque centrale de Tunisie et du Fonds de promotion du logement pour les salariés (Foprolos), dans le sens d’augmenter l’âge-limite des bénéficiaires de crédits à 75 ans et la durée de remboursement des crédits immobiliers de 25 à 35 ans.

D’autres propositions seront formulées dans le cadre de ces comités pour facilité l’accès aux financements immobiliers affirmant que ces propositions seront mises en œuvre dans les meilleurs délais, a-t-elle encore indiqué.

La ministre a par ailleurs souligné que son département œuvre, à travers la participation à la 15ème édition du Salon International du Bâtiment et de la Construction “Carthage”, à renforcer les partenariats avec d’autres pays dans les domaines de la construction et du bâtiment, d’autant plus que cette manifestation qui se poursuit sur 7 jours, accueille plus de 200 exposants de plusieurs pays (Turquie, Algérie, France, Italie…).

Cette édition du salon vise également à mettre l’accent sur les opportunités d’exportation qui s’offrent aux professionnels du bâtiment et les évolutions technologiques qui révolutionnent le secteur.

La ministre a aussi fait savoir que les travaux construction du nouveau pont de Bizerte démarreront en juin 2022 et se poursuivront sur 36 mois d’un cout global de l’ordre de 700 millions de dinars.

Le Salon International du Bâtiment et de la Construction “Carthage” organisé tous les deux ans par la Fédération nationale du Bâtiment (FNB-UTICA) sous l’égide du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, est de retour cette année, après une interruption de 4 ans en raison de la pandémie sanitaire du coronavirus. 50 mille visiteurs entre tunisiens et étrangers y sont attendus.

Tekiano avec TAP