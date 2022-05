Clôture du Yachting Festival Gammarth 2022 : L’édition 2023 ambitionne de viser l’international

La deuxième édition du Yachting Festival Gammarth a baissé ses rideaux et a été marquée par une clôture festive qui a réussi à injecter fantaisie et bonne humeur, donnant une belle énergie et une vision plus colorée au secteur de la plaisance et l’univers marin. La cérémonie s’est déroulée dimanche 22 mai 2022 au port Marina Gammarth.

A partir du 18 mai 2022, le public du Yachting Festival Gammarth 2022 a pu découvrir et apprécier une sélection riche célébrant la mer et la plaisance dans toutes ses manifestations : en partant du salon nautique passant par l’artisanat ou encore les compétitions artistiques et sportives.

Le festival a été aussi l’occasion de suivre des panels et des rencontres avec les professionnels du secteur d’une manière générale.

Palmarès des meilleurs participants au Yachting Festival Gammarth 2022 :

1- Meilleur bateau ”Le MIRAGE 33 TESYS”

2- Meilleur stand ”Bateaux Océane”

3- Meilleure animation chef Amine Abbess

4- Le stand le plus généreux ”Fromagerie Meriah”

5- Meilleur gâteau ”Gourmandise”

6- Meilleur produit innovant ”OLA Energy”

7- Meilleure couverture ”AMI Assurances”

8- Meilleur potentiel bateau SCORPION

9- Meilleur plaisancier coopératif ”Amor Khlif”

10- Meilleur partenaire : Fédération Tunisienne de Voile

11-Compétitions pêche avec la Fédération Tunisienne de Pêche Sportive

Concours Pêche en bateau :

– 1ère place : Bateau Rihem2 avec Hedi Reguigui – Skander Haddar – Faouzi Elkallebi : 23,800 Kg de poisson

– 2ème place : Bateau SOUSOU2 : Walid Safraoui, Mahmoud Bouassida, Aziz Thraya : 21,170 Kg de poisson

– 3ème place : Bateau kenza : Nejib khenchil – Hediane khenchil – Mohsen Romani : 4,470Kg de poisson

concours Pêche au flotteur en mer :

– 1ère place : Hassen Ben Amor : 105 poissons

– 2ème place : Anis ElMejri : 70 poissons

– 3ème place : Walid Ben Ali : 56 poissons

Compétition artistique avec l’association Abysse Plongée

Prix meilleur photo : “Grondin volant” de Ahmed Soltani

Premier prix en catégorie vidéo : ”La Cigale Amie” de Bassem Chebbi

Prix photo coup de cœur : “ivresse des profondeurs” de Yassine Ramzi Sghaier

La mer est le nouvel espace de développement de la planète car elle est à la croisée de tous les secteurs de l’économie et répond aux besoins de l’humanité et du mode de vie de nos sociétés : alimentation, transition énergétique, santé, minéraux, transports, loisirs.

Dans ce cadre, un symposium autour de l’économie bleu a eu lieu. Pendant deux jours, des professionnels, des experts, des scientifiques et des économistes ont débattu plusieurs panels autour :

– Des Opportunités de l’économie bleue, biotechnologie et énergies renouvelables

– Protection du littoral et politique inclusive intégrant les populations cibles

– Comment devenir un Hub méditerranéen du nautisme et de la plaisance tout en développant un modèle régional d’économie bleue durable ?

– Quelle Infrastructure maritime intelligente pour un flux croissant et une sécurité améliorée ?

Les indicateurs relevés et discutés démontrent l’importance économique et sociale du domaine maritime en Tunisie :

– 96 600 emplois directs et 289 000 emplois indirects dans le secteur maritime, Une infrastructure portuaire importante composée de 41 ports de pêche, 9 ports de commerce (qui assurent annuellement le transit de 30 millions de tonnes de marchandises, dont 65% échangées avec les ports européens) et 7 ports de plaisance (l’activité des navires de plaisance générée par ces ports se confirme de plus en plus et constitue un créneau porteur de développement du secteur du tourisme en Tunisie)

Un document récapitulatif sera envoyé à l’administration tunisienne.

« Encore une édition réussie pour le Yachting Festival Gammarth. Fréquentation importante, nombreuses nouveautés, les chiffres sont bons. Une analyse complète sera élaborée pour connaître les points forts à garder et les points faibles à améliorer » a déclaré, Anis Zarrouk président de l’association Gammarth Yachting Club.

« Vivement une 3ème édition programmée pour Octobre 2023, le yachting Festival Gammarth visera l’international dans sa prochaine édition et le cinéma aura sa place dans sa nouvelle programmation » ajoute-t-il.

Tekiano avec communiqué