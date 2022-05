Festival des Roses à l’Ariana : 26ème édition du 27 mai au 5 juin 2022

La 26ème édition du Festival des Roses à l’Ariana est prévue du 27 mai au 5 juin 2022 et sera ouverte sur toutes les régions de ce gouvernorat du Grand Tunis. Les arts et la culture seront au coeur de cette édition 2022 placée sous le thème “La rose de l’Ariana. La rose de la paix”.

Le festival prévoit l’organisation de manifestations sportives, sociales et économiques en plus d’un grand carnaval qui arpentera les principales artères de la ville et démarrera de la place de la paix jusqu’au Parc Bir Bellahsan.

Près de 300 personnes participeront à ce carnaval composé de poupées géantes, de véhicules décorés de fleurs et de troupes musicales.

Anis Maazoun, directeur du festival des Roses, a évoqué une programmation qui couvrira toutes les régions du gouvernorat. D’habitude organisé uniquement dans la ville de l’Ariana, le festival sort de “son cadre local et s’apprête à devenir un évènement d’envergure régionale”, a-t-il expliqué.

Des spectacles nocturnes et des ateliers et un programme d’animation ouvert à toutes les tranches d’âge sont au line-up. Les festivaliers auront également l’occasion de participer à des compétitions sportives et des concours de jeux cérébraux.

Selon le président du Comité du festival, des pépinières de fleurs seront distribuées dans les institutions publiques, à l’instar des établissements éducatifs et sanitaires à l’Ariana.

Des pépinières de fleurs seront également offertes aux citoyens du gouvernorat ce qui constituera une occasion d’enraciner d’avantage la culture de la Rose auprès des habitants de la région réputée au nom de la ville des Roses.

Le président du conseil municipal de l’Ariana, Fadhel Moussa, a souligné le rôle de ce festival dans la dynamisation de la vie culturelle dans la région. Le rendez-vous printanier annuel pour lequel tous les préparatifs organisationnels et logistiques ont été mis en place, contribue à l’enracinement de la culture de la rose chez les citoyens, a-t-il dit.

Le festival sera marqué par l’inauguration d’un parc floral aromatique au nom de Hamadi Ghaouar en hommage à ce comédien disparu le 20 juillet 2020. Un autre parc floral sera également inauguré à Borj Baccouche.

