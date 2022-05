Journées Chorégraphiques de Carthage 2022: Carthage Dance du 11 au 18 juin à Tunis

Les Journées Chorégraphiques de Carthage ou Carthage Dance 2022 sont de retour cette année du 11 au 18 juin 2022 dans divers lieux dont des salles et des espaces publics de Tunis. C’est la 4ème édition de cet événement culturel de retour en présentiel cette année et qui sera axé sur le partenariat et le réseautage entre les professionnels de la dance et de la chorégraphie issus de divers pays.

Au line-up des Journées Chorégraphiques de Carthage, 24 spectacles chorégraphiques auxquels participeront 22 chorégraphes issus de six à savoir la Tunisie avec 13 spectacles programmés et le reste sera réparti entre la France (6) et le Canada (2) alors que l’Egypte, le Burkina Faso et la Palestine auront un seul spectacle chacun.

L’inauguration se fera avec le spectacle “Balance ” de Elyas Triki et la clôture sera avec “Black and White Circus ” de Nael Skandrani (production du Théâtre de l’Opéra de Tunis) et “Akzak” (France).

Teaser de Carthage Dance 2022 avec les stars de l’affiche Sondos Belhassen et Feteh Khiari

Selim Ben Safia, président de l’édition 2022 a déclaré que Carthage Dance aspire à devenir une plateforme professionnelle proposant des rencontres-débats et des tables rondes autour de questions en lien avec la créativité, la critique et la production chorégraphique en région arabe. Le manifeste de Carthage Dance 2022 est ” en faveur de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture en Méditerranée et dans le monde “. Il ” réaffirme l’importance et la nécessité de la liberté de circulation des personnes et des oeuvres dans le secteur culturel et artistique “.

Les spectacles de Carthage Dance 2022 seront présentés à Cité de la Culture qui abritera une partie des spectacles entre la grande salle du Théâtre de l’Opéra, le théâtre des régions. D’autres spectacles sont prévus au Théâtre national tunisien à la Médina de Tunis, en plus de la salle du 4ème art, Théâtre El Hamra et Le Rio, au coeur de la ville de Tunis. L’Avenue Habib Bourguiba, assez fréquentée, se transformera également en un espace de spectacles ouvert au grand public.

Nous reviendrons bientôt vers vous avec le programme de Carthage Dance 2022.

