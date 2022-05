La digitalisation des PME : Thème du workshop de TT au salon Tunisia Cyber Security and Cloud Expo

Le salon Tunisia Cyber Security and Cloud Expo s’est tenu au palais des congrès de Tunis. Il se donne comme objectif de répondre aux attentes des professionnels de l’IT et de leurs partenaires en rapport avec deux thématiques importantes le Cloud et la cybersécurité.

Face à la recrudescence de la cybercriminalité et à l’accélération des évolutions technologiques, les décideurs et les entreprises doivent intégrer ces problématiques dans leurs préoccupations prioritaires.

La sécurité informatique est au centre des enjeux stratégiques des entreprises mais également des Etats, qui doivent faire face à des problématiques de continuité, de corruption des systèmes, de ransomwares, ou de divers accidents pouvant nuire gravement à leur fonctionnement et menacer jusqu’à leur existence.

Le cloud, bien plus qu’une solution d’hébergement, permet à l’entreprise de bénéficier des dernières technologies et des meilleurs services.

Tunisie Télécom est le sponsor de cet événement incontournable dédié à la cybersécurité et y organise un workshop important concernant la digitalisation des entreprises. Madame Jihen Hedhili Bouzaiene, directrice centrale des marchés destinés aux entreprises chez Tunisie Telecom, parle de la participation de TT au salon Tunisia Cybersecurity and Cloud Expo #TCCE et de son Workshop “La Digitalisation des PME”, vidéo :

La responsable chez TT déplore le fait que les petites entreprises n’intègrent pas assez le cloud et la cybersécurité dans leurs systèmes alors que l’infrastructure actuelle le favorise. Elle précise que Tunisie Telecom possède un data center certifié qui permet à tout entreprise d’accélérer son processus de digitalisation.

I.D.