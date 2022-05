Africa Metaverse Tribe: 1er sommet africain des activités virtuelles du 1 au 3 juin 2022

Le centre d’innovation DigiArt Living Lab et l’école spécialisée dans la formation aux métiers du codage créatif “3D Netinfo” annoncent l’organisation en ligne du premier sommet africain des activités virtuelles “Africa Metaverse Summit Tribe” du 1 au 3 juin 2022 en collaboration avec AfricUp and Africa In Colors.

L’objectif de l’Africa Metaverse Tribe est d’évaluer les aspects sociaux, philosophiques, technologiques, culturels, politiques et économiques de ces mondes alternatifs virtuels et immersifs, à travers des témoignages et des échanges entre des entrepreneurs, des acteurs et des créateurs africains et internationaux. Il s’agit également, de discuter des moyens à même d’accompagner et de former la jeune génération créative africaine ou issue de la diaspora aux métiers créatifs, précisent les organisateurs.

L’Africa Metaverse Academy sera lancé à la suite de ce sommet avec pour ambition de former gratuitement 300 jeunes Africains à ces métiers et sera mis en place l’Africa Metaverse Think Thank afin de coopérer, réfléchir ensemble à une stratégie, une feuille de route à proposer aux dirigeants africains.

3D NET-INFO est une école d’Art et de technologie tunisienne lancée en 1999, spécialisée dans la formation aux métiers du codage créatif et de la production de l’image de synthèse 3D orientée vers, l’animation, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les effets spéciaux, le Design, l’Architecture et l’Ingénierie.

Digiart livinglab est une plateforme créative d’innovation sociale et ouverte certifiée par l’ENoLL (European Network of Linving Lab). Il s’agit d’un espace visant à accueillir les talents de la région désireux de développer leur esprit créatif et voulant produire des projets créatifs, innovants, ayant un impact social et utilisant les technologies créatives et numériques.

Africa Metaverse Tribe est la continuation du programme AfricanGameDev, soutenu par Epic Games, qui a su créer une communauté de développeur Gaming de 10 Pays Africains

équivalent à 300 jeunes talents pour se former à Unreal Engine pour la production de prototype de jeu vidéo autour du Storytelling Africain.

L’évenement s’adresse aux jeunes talents créateurs de contenu : jeu vidéo, animation, VR & AR, 3D, Art digital et graphique. Pour participer il faut s’inscrire en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/ZcvNByzcPCQpREie8

