Exposition “De Corde en Aiguille” de Samia Mestiri Douik à Elbirou Art Gallery

La galerie Elbirou propose aux riverains une nouvelle exposition intitulée “De Corde en Aiguille”, une exposition personnelle de Samia Mestiri Douik à Elbirou Art Gallery à Sousse du 28 mai au 12 juin 2022.

Elbirou Art Gallery sera le port d’attache de l’artiste Samia Mestiri Douik. Cela sera l’occasion de découvrir à Sousse son projet “De Corde en Aiguille” qu’elle a déjà proposé au public à l’espace Sadika à Gammarth. Samia Mestiri Douik est linguiste de formation et artiste autodidacte.

Depuis plusieurs années, elle s’est intéressée à l’artisanat tunisien qu’elle a revisité à sa manière, en créant notamment la marque Tunisie Autrement. Aujourd’hui, elle utilise la corde comme élément principal de son travail plastique.

Le projet de Samia s’est développé durant les confinements des années 2020 et 2021 qui furent comme un catalyseur d’idées et voilà qu’elle puise dans la richesse des cordes, cordons et fibres végétales de différentes textures et épaisseurs pour créer 40 œuvres faites uniquement à base de ces matières et se lance dans une nouvelle aventure : une exposition individuelle dans un cadre pittoresque.

“De corde en aiguille” se veut une chronique d’un confinement inspirant.

Quand la fibre végétale prend vie, s’entremêle et s’enchevêtre au fil et à la corde pour donner naissance à des œuvres d’art originales.

Des œuvres de corde … en aiguille, à découvrir absolument !

Le vernissage de l’exposition “De Corde en Aiguille” de Samia Mestiri Douik est prévu pour samedi 28 mai 2022 à partir de 17h. L’exposition se poursuit à Sousse jusqu’au 12 juin 2022.

Tekiano avec Elbirou