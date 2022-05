Jeu fête des mères by Ooredoo: 10.000dt CASH, 2 iPhones13 et plein de cadeaux à gagner

Ooredoo Tunisie lance un jeu sur recharge à l’occasion de la fête des mères et offre à ses abonnés la chance de gagner des cadeaux d’une valeur totale de 22.000 DT. 18 heureux gagnants seront tirés au sort le lundi 30 mai 2022 pour remporter plusieurs cadeaux.

Les lots remportés dans le jeu Ooredoo Tunisie spécial fête des mères sont: 5.000DT CASH, 5 lots de 1000 DT CASH, 2 iPhones 13, 5 Mi Box S Xiaomi et 5 écouteurs Bluetooth Xiaomi. Pour cela, vous devez rechargez 3DT ou plus du 26 au 28 mai 2022 et tentez de gagner !

Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de gagner ! Ne ratez pas l’occasion de faire partie des gagnants.

Les participants auront 10 fois plus de chances de gagner pour chaque recharge faite sur My Ooredoo et sur le portail Eddenyalive

Les abonnés qui n’ont pas rechargé leurs comptes pendant la période de la promo peuvent également participer gratuitement au jeu en remplissant un ou plusieurs coupon(s) de participation dans les boutiques Ooredoo.

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page FB et Instagram !

Faites plaisir à vos mamans et participez au jeu fête des mères by Ooredoo !

Tekiano avec communiqué