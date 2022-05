L’aigle Royal “Watan” symbole de lutte contre le braconnage réhabilité par l’AAO et libéré

L’Association “Les Amis des Oiseaux” (AAO/BirdLife en Tunisie), en collaboration avec la société “Les Moulins Mahjoub” a organisé un événement inédit intitulé “L’ascension de Watan” qui consiste en la réhabilitation de l’aigle Royal “Watan” secouru par l’association trois ans auparavant et qui va enfin s’envoler librement.

L’événement est organisé en marge de la célébration de la Journée Internationale de la Diversité Biologique 2022. L’aigle royal remis en liberté est un symbole de la lutte contre le braconnage en Tunisie et de la réhabilitation réussie. De grands efforts ont été déployés pour que l’aigle Watan récupère ses forces, son agilité et ses instincts naturels.

L’Aigle royal est l’un des plus grands rapaces au monde et une espèce menacée en Tunisie. Il va retrouver son milieu naturel après trois ans de réhabilitation indique l’Association “Les Amis des Oiseaux” (AAO) dans son communiqué.

L’Aigle royal Aquila chrysaetos était un symbole de la force des dieux pour de nombreuses civilisations anciennes (Grèce antique, Romains, Aztèques). Aujourd’hui il figure sur les drapeaux d’états comme l’Egypte, le Mexique et le Kazakhstan comme emblème de liberté et de souveraineté. Il se caractérise par sa couleur marron foncé avec quelques plumes dorées, et son énorme envergure comprise entre 1,8 et 2,34 m. En Tunisie, l’Aigle royal est un nicheur sédentaire dans le nord-est de la Dorsale, les chaînes montagneuses encadrant les grands chotts et dans les Monts de Matmata. Quelques couples existent dans le sud de la chaîne entre Remada et Dehiba. La population nicheuse a été estimée à 40-50 couples en 1975-1990 (T. Gaultier).

Le jeune Aigle Royal a été récupéré dans la région du Kef au nord-ouest de la Tunisie et remis le 19 juin 2019 à l’AAO/BirdLife en Tunisie par le chef de la brigade nationale (Direction Générale des Forêts), l’oiseau est arrivé à l’association à un jeune âge et dans un état déplorable. Faible et peureux, il a été hébergé chez le Coordinateur du Programme Scientifique Hichem Azafzaf durant presque quatre mois.

Quand on nous a ramené cet Aigle Royal, impressionnant à l’époque en dépit de son jeune âge, il se comportait comme une poule domestique, a précisé Hédi Issa, directeur de l’AAO. Aujourd’hui, il est revenu à l’état sauvage et on n’arrive plus à le regarder dans les yeux, nous-at-il déclaré fièrement. L’Aigle porte avec lui l’espoir que la population de son espèce puisse de nouveau augmenter en Tunisie.

Watan sera équipé d’une balise GPS mise à la disposition par l’Institut Max Planck pour le comportement animal à Radolfszell (Allemagne) lui-même installé à l’aide d’un harnais dont le matériel a été offert par la « Conservation Science Global, Inc » à New Jersey (Etats Unis). Des dons qui vont permettre de suivre l’aigle dans ses déplacements à la suite

de son retour à la liberté le 27 mai 2022. Watan pourra déployer ses ailes et enfin retrouver sa liberté dans la réserve naturelle à Siliana et pendant au moins 24 heures, il sera surveillé par une équipe de l’AAO/BirdLife en Tunisie.

S.B. avec AAO

Photo: Hichem Azafzaf