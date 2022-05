Match Liverpool vs Real Madrid: Où regarder la finale de champions League du 28 mai 2022?

Le stade de France accueille le match opposant Liverpool et Real Madrid samedi 28 mai dans le cadre de la finale de la Ligue des champions 2022. Le match Liverpool vs Real Madrid se joue à 20h00 en France.

Un choc footballistique est attendu samedi entre les Espagnols du Real Madrid et les Anglais de Liverpool. Les Merengues avec le français Karim Benzema et les Reds avec l’égyptien Mohamed Salah préparent surement un show aux supporters qui auront de la chance d’assister au match au stade de France.

Le match Liverpool vs Real Madrid sera diffusé en direct live sur les chaines TF1 et Canal+. Vous pouvez regarder le streaming du match Liverpool vs Real Madrid du 28 mai sur TF1replay.

Tekiano