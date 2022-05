Spectacle ‘Flagranti’ d’Essia Jaibi: Une œuvre Queer marquante lancée par Mawjoudin We Exist

Un nouveau spectacle “Flagranti” mis en scène par Essia Jaîbi est lancé par Mawjoudin We Exist en coproduction avec L’art Rue. Cette pièce de théâtre basée sur une écriture collective rassemble six acteurs âgés de 23 à 71 ans.

La doyenne n’est autre la célèbre actrice tunisienne Fatma Ben Saidane qui est accompagné sur scène par les talents Hamadi Bejaoui, Oussama Chikhaoui, Oumaima Mtimet, Mohamed Ouerghi, Aymen Zouaoui. La pièce est marquée par les voix off de Essia Jaïbi et Haythem El Mekki.

Le spectacle FLAGRANTI, traduit par “Flagrant délit”, est une œuvre Queer, lancée par l’association Mawjoudin We Exist qui défend les droits de la communauté LGBTQ en Tunisie (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer), elle est déconseillée à un public de moins de 16 ans. Elle traite sans subtilité de l’homosexualité en Tunisie et de tous les problèmes sociaux et juridiques que cette communauté peut rencontrer quotidiennement. Les dégâts causés par l’article 230 du code pénal tunisien, qui criminalise l’homosexualité en Tunisie sont remis sur la table afin de mettre en évidence le combat que ces tunisiens mènent sur plusieurs générations. Cet article a été imposé par la colonisation française en 1913 et il est toujours appliqué depuis…

Synopsis du spectacle Flagranti: Tout a commencé le 22 janvier 2022…

4 jours qui n’ont certainement pas changé le monde, mais qui ont bouleversé le destin de Adam, Malek, Bakhta, Ahmed, Salma et Rayen.

Nos six personnages se retrouvent embarqué.es dans une histoire de fous !

4 jours qui voient leur amitié mise à l’épreuve, leurs amours malmenées, leur citoyenneté bafouée…

4 jours pour redescendre sur terre, atterrir sans parachute et se fracasser sur le sol de la réalité d’une société à visages multiples…

Plusieurs messages sont lancés à travers le spectacle “Flagranti” marqué par des passages humoristiques et d’autres de sensibilisation afin d’éveiller les consciences et éduquer. La pièce se distingue aussi par plusieurs coupures informatives ou des notions juridiques sont vulgarisées afin que tout le monde connaisse ses droits.

Une pièce osée dans une société arabo-musulmane ou les libertés sont de plus en plus bafouées, à voir et à revoir, et la lutte continue..

Un nouveau cycle de Flagranti d’Essia Jaibi est proposé au public les 27,28 et 29 mai 2022 au Rio de Tunis. Vendredi et samedi à 19h et dimanche à 17h.

S.B.