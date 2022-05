Tunisie – météo : vent fort et températures en baisse

Les températures vont encore, baisser vendredi 27 mai 2022 avec des moyennes normales pour cette période. Les maximales oscillent entre 20 et 26°c au nord et sur les hauteurs et seront aux alentours de 18° à l’extrême nord-ouest et entre 28 et 34°c, ailleurs. Elles atteignent 36°à Borma et Borj Elkhadhra, selon l’INM.

Le vent soufflera en rafale près des côtes et les appels à la vigilance restent en vigueur pour la navigation et la pêche. La mer sera très agitée à agitée au nord.

Le ciel sera couvert de nuages passagers, parfois denses au nord des chutes de pluies isolées et orageuses en fin de journée à l’extrême nord.