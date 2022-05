Compétition Internationale d’Escalade à Tunis par Climb’IN

Climb’IN organise une compétition internationale d’escalade. Enfants ou adultes et aussi débutants et experts sont invités à participer. La première salle d’escalade en Tunisie, Climb’IN, informe que 80 grimpeurs de diverses nationalités (tunisienne, française, allemande, italienne, turque…) et de différentes catégories d’âge (enfants-adultes) sont attendus. Ils seront en compétition pour remporter le titre de meilleur grimpeur-grimpeuse de Tunisie.

L’escalade, sport extrême très populaire en Europe, se développe à grande vitesse en Tunisie depuis quelques années. Créée en 2020, Climb’IN a insufflé une réelle dynamique autour de ce sport, et s’impose aujourd’hui comme le leader des activités d’escalade en Tunisie.

Aujourd’hui Climb’IN a accueilli plus de 4000 visiteurs et compte près de 750 entrées par mois. La compétition d’escalade est prévue pour samedi 4 juin 2022 de 10h à 22h, à Climb’IN, Rue Jaber IbnHayan, 2046, Bhar Lazreg, La Marsa. Pour participer, les candidats sont invités à s’inscrire et à payer pour confirmer leur participation. Le public pourra assister à la compétition gratuitement. Pour plus d’informations consultez la page du club Climb’IN.

Tekiano