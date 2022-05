Wydad Casablanca Vs Al Ahly: où regarder la finale de Ligue des Champions africaine du 30 mai?

Le Wydad Casablanca affronte l’égyptien Al Ahly lundi 30 mai 2022 dans le cadre de la finale de Ligue des Champions 2022. Le match Wydad Casablanca Vs Al Ahly se joue au Complexe Mohamed V à Casablanca et débutera à 20h00.

Le Wydad de Casablanca sera plus discipliné face aux Egyptiens d’Al Ahly, a affirmé, dimanche à Casablanca, l’entraîneur du WAC, Walid Regragui, soulignant que son équipe entamera cette rencontre avec sérénité et concentration et évitera de commettre des erreurs afin de décrocher le titre.

Vous pouvez regarder le match Wydad Casablanca Vs Al Ahly en direct live sur les chaines beinsports ar 3 et beinsports fr 1. La finale de Ligue des Champions africaine Wydad Casablanca Vs Al Ahly est accessible en streaming sur le site de beinsports.

