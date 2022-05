Inspire Tunisia in details by Huawei: Concours photographique par Huwaei et l’ONTT

Un concours photographique intitulé “Inspire Tunisia in details by Huawei” est lancé par Huawei Tunisie et soutenu par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT). Ce challenge annoncé lors de la conférence du lancement officiel du nouveau smartphone de HUAWEI, le huawei nova 9 SE (le nouveau smartphone disponible sur le marché tunisien depuis mi mai) vise à promouvoir le tourisme tunisien.

Comment participer à ce nouveau concours photographique en Tunisie?

Le concept du défi est simple : les utilisateurs de Facebook & Instagram doivent publier leur meilleure prise de vue des différentes régions et endroits de la Tunisie réalisée par leur smartphone. Chaque post de photo doit être marqué par trois hashtags : #InspireInDetails, #HuaweiNova9SE, #inspiringtunisia. Le participant doit également inviter trois amis à rejoindre le défi (taguer) et à suivre les pages de Huawei Mobile TN & discover tunisia.

Prix en jeu: Les participants peuvent gagner un HUAWEI nova 9 SE et un week-end pour deux personnes dans un hôtel 4 étoiles offert par l’ONTT.

Un jury composé de Huawei, ONTT et trois photographes artistiques choisira les meilleures photos publiées entre le 24 mai et le 24 juin 2022. Il annoncera trois gagnants.Ce challenge peut contribuer à améliorer le trending digital de la Tunisie dans les réseaux sociaux.

Trois photographes tunisiens pour inspirer les participants

Pour enrichir le défi, trois photographes engagés marquent leur participation au défi par une série de posts pour encourager leurs followers à rejoindre ce projet.

Yassine Gaidi : journaliste photographe professionnel avec une préférence pour les reportages photo. Il est l’un des journalistes photographes les plus importants de Tunisie et a reçu de nombreux prix dans la région MENA,

Mahmoud Essaidi : directeur artistique, acteur et photographe. Un artiste dans tous ses détails et l’un des grands passionnés de la beauté tunisienne.

Amine Mouelhi : photographe, réalisateur, créateur de contenu et l’un des meilleurs photographes artistiques avec une préférence pour les photos de promotion de la Tunisie.

Gagnez HUAWEI nova 9 SE et continuez à vous exprimer en images

Le HUAWEI nova 9 SE continue de gagner du terrain sur le marché tunisien. Le nouveau smartphone est marqué par une variété de caractéristiques de haut niveau : appareil photo haute résolution 108MP, la fonctionnalité HUAWEI SuperCharge 66W, un design remarquable et une expérience vlog créative.

Le tout nouveau système AI Quad Camera 108MP du HUAWEI nova 9 SE établit une nouvelle norme pour les smartphones de milieu de gamme. Il permet de conserver les détails et de produire des photos passionnantes en haute définition.

Le capteur plus grand et la technologie d’imagerie sophistiquée intégrée au smartphone lui permettent d’offrir des clichés extrêmement clairs en mode High-Res.

En conséquence, les images sont sans perte, même en zoomant trois fois. Avec plus de pixels que jamais, l’appareil photo principal de 108 Mpx à ultra-haute définition (ouverture f/1,9) permet aux utilisateurs de libérer leur créativité. Outre l’appareil photo principal de 108 Mpx, le téléphone dispose également d’un objectif ultra grand angle de 8 Mpx, d’un objectif Bokeh de 2 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx. Que vous preniez des photos en plein jour ou de nuit, le HUAWEI nova 9 SE capture en détail ce que vous voyez devant vos yeux.

Le HUAWEI nova 9 SE prend en charge la technologie d’obturateur à reconnaissance d’intelligence artificielle, permettant un réglage intelligent de l’obturateur. Qu’il s’agisse de photographier des personnes, des paysages, des scènes dynamiques, des sports ou plus de 10 autres scénarios couramment rencontrés, le HUAWEI nova 9 SE les capture tous avec précision, permettant ainsi de préserver chaque souvenir qui compte.

Ce smartphone est conçu pour tous les créateurs de contenu. Il est livré avec une série d’expériences de vlogging créatives qui vous permettent de monter et de partager facilement des vidéos. L’enregistrement continu avant/arrière est l’une de ces fonctions, qui vous permet de filmer de manière transparente à partir de différentes perspectives et d’enregistrer vos séquences dans un seul fichier.

Avec la vidéo à double vue, d’autre part, vous pouvez utiliser les caméras avant et arrière pour enregistrer deux perspectives à la fois dans une seule vidéo ou filmer simultanément un zoom et un ultra grand angle. Ces deux fonctionnalités peuvent à elles seules vous faire gagner un temps fou.

Cependant, si vous voulez mettre encore plus de piquant, vous pouvez utiliser l’application Petal Clip préinstallée pour éditer facilement des vidéos avec des effets de qualité professionnelle.

Tekiano avec communiqué