Tunisie – Grève: L’UGTT annonce une grève générale le 16 juin dans le secteur public

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a annoncé une grève générale dans les établissements du secteur public, jeudi 16 juin 2022, selon un préavis de grève publié mardi.

Selon le préavis, l’UGTT revendique le retrait de la circulaire n°20 du 9 décembre 2021 relative aux négociations avec les syndicats, et l’application de tous les accords signés avec le gouvernement. L’UGTT revendique également le lancement immédiat de négociations sociales ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat en Tunisie au titre des années 2021, 2022 et 2023.

La centrale syndicale appelle notamment à entamer, immédiatement, la réforme des structures et établissements publics pour qu’ils puissent s’acquitter de leur rôle économique et social et éviter la privatisation partielle ou totale, conformément à l’accord signé entre le gouvernement et l’UGTT, le 22 octobre 2018.

Les revendications consistent aussi, en la suspension de la contribution sociale de solidarité estimée à 1% du salaire, lit-on de même source.