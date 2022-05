Tunisie – météo : hausse des températures à partir du mardi

La hausse des températures marque la prochaine période et augmentera de plus en plus à partir du mardi 31 mai 2022. Les maximales oscillent mardi, entre 32 et 36 °c dans les régions côtières, entre 36 et 40°c dans le reste des régions, et atteindront les 42°c avec des coups de sirocco, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des orages sont attendus sur les hauteurs ouest, l’après midi et seront accompagnés de pluies isolées et de chute de grêles dans des endroits limités, notamment l’Est du pays.

Le vent soufflera faible à modéré. La mer sera peu agitée et favorable aux différentes activités maritimes.