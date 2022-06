Bac 2022 : Astuces pour entamer les examens de la session principale en toute sérénité!

A une semaine du début des épreuves du baccalauréat tunisien 2022, prévu cette année du du 8 au 15 juin 2022, les futurs bacheliers sont submergés plus que jamais par le flux de matières qu’ils doivent apprendre et assimiler. Si la révision pour la bac devrait normalement s’étaler sur des mois, les quelques jours de préparation qui restent doivent être aménagés convenablement pour une concentration optimale le jour de l’examen.

On Partage avec vous dans ce qui suit, quelques conseils pour bien entamer le bac et pour que vous soyez fin prêt physiquement et mentalement dès le premier jour du Baccalauréat 2022 :

Préparez vos affaires la veille de l’examen: Pensez à préparer la tenue que vous allez mettre le jour de l’examen avant de vous en dormir et choisissez celle la plus confortable possible. N’oubliez pas de préparer votre outil de travail, le matériel de calcul et les stylos en double s’il le faut. Mettez votre convocation à l’examen et la CIN bien en évidence sur la table de chevet, pour ne pas avoir à les chercher dans la matinée. Et pensez à mettre une petite bouteille d’eau dans votre sac pour vous réhydrater.

Dormir suffisamment On ne le dira jamais assez, pour se sentir en forme il faut avoir fait un minimum de 8 heures de sommeil par nuit. Evitez de vous coucher très tard pour justement ne pas vous sentir fatigué. Si vous êtes mal réveillé, vous aurez mal au crâne et vous aurez des difficultés à comprendre les questions posées, cela va vous causer un stress inutile. Vous pouvez prendre une tisane relaxante ou écouter de la musique douce pour vous aider à dormir.

Manger sainement Pensez à faire le plein de vitamines avant l’examen, vos neurones vont en avoir besoin ! La veille, manger du poisson riche en sérotonine, cette hormone de la sérénité, et des glucides lents que se trouvent dans le riz, les pâtes ou les pommes de terre et qui aident à s’endormir plus facilement.

Le jour de l’examen, pensez à consommer des vitamines B1 et B3 et de la vitamine C. Un petit-déjeuner avec des céréales complètes, des fruits secs, ou alors du pain complet avec du beurre est conseillé. Manger un fruit riche en vitamine C comme les fraises, le kiwi ou l’orange et des protéines fournis par le fromage ou l’œuf pour éviter une baisse de concentration en fin de matinée. Prévoyez des fruits secs, amandes, raisins secs ou des noix à consommer en cas de fatigue et bien sûr de l’eau.

Eviter de réviser la veille de l’examen :Laissez de côté les livres et les cahiers et pensez avant tout à bien resprier et à vous déstresser. Il faut surtout éviter de réviser une nouvelle leçon ou un nouveau module la veille de l’examen, cela va vous perturber encore plus. Dites-vous que ce qui est fait est fait !

Vous pourrez à la limite jeter un coup d’œil rapide sur les petites fiches que vous avez préalablement préparées et celles contenant les formules techniques ou mathématiques pour vérifier si vous les avez bien apprises. Mis à part cela, une fois devant la feuille blanche, ce sont surtout les connaissances que vous assimilés et comprises qui vous serviront à répondre aux questions.

Se divertir avant le jour J :Avant la semaine de l’examen, pensez à chasser les idées noires et à vous divertir. Faites un tour durant minimum une heure le soir ou bien prévoyez une après-midi à la plage, une petite virée shopping, un peu de sport ou un match de foot… L’objectif c’est de vous divertir pour vous sentir bien, faire le plein de dopamine et d’endorphine (encore des hormones; respectivement l’hormone du bonheur et l’hormone du plaisir) et s’entourer de personnes et d’idées positives. Vous gagnerez ainsi en confiance et en assurance.

Bonne chance à tous !

S.B.

Lire aussi :

Tunisie- année scolaire 2021-2022: Calendrier des concours du 6ème, 9ème & bac 2022