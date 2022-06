Match Italie vs Argentine : où regarder la Finalissima 2022?

La 3ème édition de la Finalissima (la grande finale) Coupe Intercontinentale des Nations oppose l’Italie et l’argentine mercredi 01 juin 2022. Ce match oppose le champion d’Europe en titre, l’Italie, au dernier vainqueur de la Copa America, l’Argentine. Le match de la finalissima Italie vs Argentine se joue à 19H45 au stade de Wembley à Londres.

La Finalissima est la la continuation de la Coupe Artemio Franchi, qui s’était déjà déroulée en 1985 et 1993. La première édition est l’année où la France avait balayé l’Uruguay à Paris et la seconde a été remportée à domicile par l’Argentine, après la séance de tirs au but contre le Danemark. L’Argentine vise ainsi son troisième trophée.

Vous pouvez regarder la Finalissima 2022, le match Italie vs Argentine du 01 juin en direct live sur les chaines beinsports Premium 2, La 1, Sport TV 1, DAZN 2 Allemagne, Rai 1, L’Équipe live. Vous pouvez regarder le streaming de la finilissima sur site de la RAI ou beinconnect.

