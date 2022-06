SMSI 2022 : La Poste Tunisienne remporte le 1er prix dans la catégorie “e-business “

La Poste Tunisienne annonce mercredi, avoir obtenu le 1er prix de la catégorie ” e-business ” à travers son projet ” D17″, “en reconnaissance de son rôle en tant qu’entreprise publique leader dans le développement des services digitaux “e-business “”, et ce en marge du forum annuel 2022 du Sommet Mondial sur la Société de l’Information ” SMSI ” qui se tient du 30 mai au 3 juin à Genève (Suisse).

Lors de son intervention à l’occasion de la séance plénière, le PDG de la Poste Tunisienne, Sami Mekki, a mis l’accent sur les caractéristiques de l’application digitale de la Poste Tunisienne “D17” qui permet aux différentes catégories sociales (étudiants, commerçants et citoyens) de bénéficier d’un pack de services financiers, tels que le transfert d’argent, le paiement des factures et le paiement des commerçants par le biais de la nouvelle technologie “scan QR code”.

Mekki a également, souligné que l’application ” D17 ” de paiement via mobile est classée première à l’échelle nationale par son nombre d’abonnés qui s’élève à 500 milles abonnées. L’application téléchargeable gratuitement à travers App store ou Play store, doit être liée à un compte virtuel.

D17 est une application mobile pour Smartphone et IOS (système d’exploitation d’Apple), associée aux comptes e Dinar (Smart, PRO, Jeune, Digicard,…). Elle permet la réalisation des paiements via QR code en toute sécurité et rapidité, dans les différents points de vente voire la réalisation d’une panoplie d’opérations financières.

Ce prix a été décerné à la Poste Tunisienne au cours d’une cérémonie organisée le 31 mai 2022 au siège de l’Union Internationale des Télécommunications à Genève (Suisse), en présence de l’Ambassadeur Représentant Permanent de la Tunisie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, des hauts responsables des organisations internationales, des représentants des pays participants et des experts internationaux exerçant dans le domaine d’innovation en matière des TIC.

Il est à signaler que la Poste Tunisienne a obtenu ce prix suite à la sélection de son projet ” D17 ” par le Sommet Mondial sur la Société de l’Information, parmi plus de “360 grandes expériences internationales” dans le domaine des solutions digitales qui ont participé à la compétition organisée à l’occasion de ce forum.

Tekiano avec TAP